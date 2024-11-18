Источник: «Атлетико» ищет замену Симеоне

Как сообщает издание Relevo, мадридскийуже несколько месяцев активно ищет кандидата на замену главному тренеру

Руководство «матрасников» намерено заранее обезопасить себя от ухода аргентинского специалиста, так как видит, что ему с каждым годом дается все сложнее работа в клубе.

Боссы «Атлетико» не очень удовлетворены текущими результатами Симеоне, несмотря на солидные денежные вливания и мощную трансферную компанию. Источник считает, что отставка может быть добровольной, согласованной или форсированный.

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Симеоне имеет контракт до 2027 года, а с клубом работает с 2011 года. В качестве кандидатов на его замену называют Юргена Клоппа, Луиса Энрике, Маурисио Почеттино, Унаи Эмери и Марселино Гарсия Тораля.