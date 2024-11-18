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    Источник: «Атлетико» ищет замену Симеоне

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Атлетико Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Как сообщает издание Relevo, мадридский «Атлетико» уже несколько месяцев активно ищет кандидата на замену главному тренеру Диего Симеоне.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    Руководство «матрасников» намерено заранее обезопасить себя от ухода аргентинского специалиста, так как видит, что ему с каждым годом дается все сложнее работа в клубе.

    Боссы «Атлетико» не очень удовлетворены текущими результатами Симеоне, несмотря на солидные денежные вливания и мощную трансферную компанию. Источник считает, что отставка может быть добровольной, согласованной или форсированный.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Симеоне имеет контракт до 2027 года, а с клубом работает с 2011 года. В качестве кандидатов на его замену называют Юргена Клоппа, Луиса Энрике, Маурисио Почеттино, Унаи Эмери и Марселино Гарсия Тораля.

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