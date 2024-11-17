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    Кейн: Было бы здорово вернуть зимнюю паузу в АПЛ

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн выступил за возвращение зимней паузы в английской Премьер-лиге.

    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»
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    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»

    «Было бы здорово вернуть (в Англии) зимнюю паузу. Она была у нас около двух лет, и я думаю, что это очень хорошо сказывалось на игроках.

    Было много разговоров о календаре, и в прошлом году у меня был первый опыт длительной зимней паузы. Я почувствовал, что это очень помогло мне восстановиться в трудный период.

    Вероятно, необходима более широкая дискуссия о календаре и о том, как можно помочь. Жаль, что они снова взяли свои слова обратно и перестали устраивать перерыв», — сказал Кейн ESPN.

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    • В нынешнем сезоне нападающий провел за «Баварию» 10 матчей в рамках Бундеслиги, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

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