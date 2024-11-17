Кейн: Было бы здорово вернуть зимнюю паузу в АПЛ

Нападающийвыступил за возвращение зимней паузы в английской Премьер-лиге.

«Было бы здорово вернуть (в Англии) зимнюю паузу. Она была у нас около двух лет, и я думаю, что это очень хорошо сказывалось на игроках.

Было много разговоров о календаре, и в прошлом году у меня был первый опыт длительной зимней паузы. Я почувствовал, что это очень помогло мне восстановиться в трудный период.

Вероятно, необходима более широкая дискуссия о календаре и о том, как можно помочь. Жаль, что они снова взяли свои слова обратно и перестали устраивать перерыв», — сказал Кейн ESPN.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Баварию» 10 матчей в рамках Бундеслиги, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.