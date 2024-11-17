Латвия — Армения: счет матча 1:2, обзор голов

сборная Армении Фото: globallookpress.com
В составе победителей забили Эдуард Сперцян и Артур Миранян. За хозяев отличился Робертс Улдрикис.
Футбол. Лига наций УЕФА. C4
Латвия — Армения 1:2
Голы: 0:1 Eduard Sperstian (48'), 1:1 Роберт Ульдрикис (70'), 1:2 Артур Миранян (75') Латвия: Ричард Матревич, Антон Черномордый, Даниэль Балодис, Райвис Юрковскис (Раймондс Кроллис, 76'), Кристерс Тоберс (Lukass Vapne, 82'), Дмитрий Зеленков, Андрей Цыганик, Янис Икаунекс (Роберт Ульдрикис, 67'), Ренарс Варслава, Владислав Гутковский (Эдуард Дашкевич, 67'), Aleksejs Saveļjevs (Робертс Савалниекс, 67') Армения: Георгий Арутюнян, Вараздат Ароян, Сергей Мурадян, Лукас Селараян (Андре Калисир, 84'), Угочукву Иву, Ваган Бичахчян (Narek Grigoryan, 62'), Наяир Тикнизян, Грант-Леон Ранос (Артур Миранян, 62'), Eduard Sperstian, Solomon Udo (Гор Манвелян, 46'), Ognen Cancarevic Предупреждения: Робертс Савалниекс (73'), Роберт Ульдрикис (89'), Narek Grigoryan (89')
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В параллельной игре сборная Северной Македонии одолела команду Фарерских островов со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Боян Миовски.
Футбол. Лига наций УЕФА. C4
Северная Македония — Фарерские острова 1:0
Гол: 1:0 Боян Миовски (62') Северная Македония: Столе Димитриевски, Боян Илиевски (Стефан Ашковски, 54'), Никола Серафимов, Джоко Зайков, Эгзиян Алиоски, Яни Атанасов, Исник Алими, Энис Барди (Дориан Бабунски, 90'), Дарко Чурлинов (Lirim Kjamili, 54'), Боян Миовски (Дарко Велковски, 88'), Александар Трайковски (Милан Ристовски, 54') Фарерские острова: Бардюр А Рейнатред, Вильормур Давидсен, Андриас Эдмундссон, Одмар Фарё, Мейнхард Ольсен (Йоаннес Бьярталид, 79'), Ханус Сёренсен, Брандур Хендрикссон (Адриан Юстинуссен, 85'), Халлур Ханссен (Рене Йонсен, 58'), Гуннар Ватнхамар, Петур Кнудсен (Палл Андрассон Клеттскард, 79'), Jann Benjaminsen Предупреждения: Исник Алими (13'), Петур Кнудсен (51'), Энис Барди (52'), Эгзиян Алиоски (66'), Никола Серафимов (73'), Милан Ристовски (90')
В Лиге С группе 4 в итоге получился такой расклад: Северная Македония (16) — первая, Армения (7) — вторая, Фарерские острова (6) — третьи, Латвия (4) — четвертая.