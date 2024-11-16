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    Бабич получил травму в матче за сборную Сербии

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    Защитник «Спартака» Срджан Бабич может пропустить ближайшие матчи после ноябрьской паузы.

    Срджан Бабич
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    Срджан Бабич

    Бабич получил травму в матче за сборную Сербии против Швейцарии (1:1) в Лиге наций. Об этом сообщил главный тренер сербской команды Драган Стойкович.

    Бабич был заменен сразу после первого тайма на Неманью Стоича.

    «Срджан получил удар в колено, поэтому мы решили не рисковать, хотя он был готов играть через боль», — сказал Стойкович, слова которого приводит novosti.rs.

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    • В текущем сезоне Бабич провел в российской Премьер-лиге 14 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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