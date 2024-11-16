Срджан Бабич Фото: globallookpress.com
Бабич получил травму в матче за сборную Сербии против Швейцарии (1:1) в Лиге наций. Об этом сообщил главный тренер сербской команды Драган Стойкович.
Бабич был заменен сразу после первого тайма на Неманью Стоича.
«Срджан получил удар в колено, поэтому мы решили не рисковать, хотя он был готов играть через боль», — сказал Стойкович, слова которого приводит novosti.rs.
В текущем сезоне Бабич провел в российской Премьер-лиге 14 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.