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    Бразилия не смогла одолеть Венесуэлу, Винисиус не забил пенальти

    Венесуэла — Бразилия: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Венесуэлы
    В матче 11-го тура квалификации ЧМ-2026 сборные Венесуэлы и Бразилии сыграли вничью 1:1.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Открыли счет в матче бразильцы благодаря голу Рафиньи на 43-й минуте, а вот на 46-й минуте Теласко Сеговия смог восстановить статус-кво.

    На 62-й минуте сборная Бразилии имела отличный шанс для того, чтобы выйти вперед, но Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Венесуэла — Бразилия 1:1
    Голы: 0:1 Рафаэл Диас (43'), 1:1 Теласко Сеговия (46') Венесуэла: Рафаэль Ромо, Хон Арамбуру, Анхель Вилькер, Мигель Наварро, Янхель Эррера (Кристиан Кассерес, 15'), Хосе Андрес Мартинес (Томас Ринкон, 69'), Эдуард Бельо (Алешандер Гонсалес, 80'), Хефферсон Саварино, Хосе Рондон (Хондер Кадис, 81'), Ruben Ramirez, John Murillo (Теласко Сеговия, 46') Бразилия: Эдерсон, Абнер Винисиус (Estevao Willian, 90'), Габриэль Магальяйнс, Маркос Маркиньос, Вандерсон, Игор Жезус (Лукас Пакета, 68'), Савиньо (Луис Энрике, 68'), Бруно Гимарайнс (Габриэл Мартинелли, 82'), Жерсон, Винисиус Жуниор, Рафаэл Диас Предупреждения: John Murillo (34'), Вандерсон (36'), Рафаэль Ромо (59'), Кристиан Кассерес (82'), Теласко Сеговия (86'), Габриэл Мартинелли (88') Удаление: Алешандер Гонсалес (89')

    Таким образом, Бразилия набрала 17 очков и занимает третье место в группе. У Венесуэлы теперь 12 баллов и седьмая строчка.

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