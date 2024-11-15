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    Скалони: Сейчас мы надеемся вернуться на позитивный путь

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Парагвая
    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о матче против Парагвая (1:2).

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    «Я здесь не для того, чтобы критиковать своих игроков. Я здесь, чтобы поддержать их. Мы знали, что это будет сложный матч. Сейчас в команде много парней, которые являются новичками сборной.

    В первом тайме мы хорошо сыграли, но пропущенный гол в начале второй половины все усложнил. Надо поздравить соперника, который очень хорошо защищался. Сейчас мы надеемся вернуться на позитивный путь. Будем анализировать, что может быть сделано лучше», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

    Благодаря победе Парагвай набрал 16 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У Аргентины осталось 22 балла и первая строчка.

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