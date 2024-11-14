Сборные Бельгии и Италии сыграют между собой в рамках 5-го тура Лиги наций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Бельгия

Сборная Бельгии занимает третье место в своей группе, набрав 4 очка в 4-х матчах. На счету подопечных Доменико Тедеско победа, ничья и два поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 6:7. Для продолжения борьбы за плей-офф бельгийцам сегодня необходимо набирать три очка.

Единственную победу в группе «красные дьяволы» одержали в первом туре, обыграв дома сборную Израиля (2:1). Затем Бельгия дважды проиграла сборной Франции (0:2 в гостях и 1:2 дома), а между этими матчами была ничья с Италией на выезде — 2:2.

Италия

Итальянцы лидируют в группе, набрав 10 очков в 4-х турах. Команда под руководством Лучано Спаллетти одержала 3 победы при одной ничьей, забив 11 голов и пропустив 5 мячей в свои ворота.

Сборная Италии потеряла очки как раз в матчей с Бельгией в третьем туре, упустив преимущество в два мяча — ничья 2:2. В активе итальянцев также две победы над Израилем (2:1 в гостях и 4:1 дома) и виктория над Францией в Париже — 3:1.

Личные встречи

В 12-ти очных матчах сборная Италии одержала 6 побед, бельгийцы оказались сильнее в 3-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Бельгия — Италия с коэффициентом 2.45.