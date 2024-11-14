В рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций Бельгия на своем поле примет Италию. Поединок пройдет 14 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Бельгия — Италия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бельгия

Турнирное положение: Сборная располагается на 3-й строчке во второй группе Лиги наций с 4 очками в активе. Бельгия отстает от зоны плей-офф на 5 баллов, но у команды все еще есть шансы выйти из группы.

Единственную победу на групповом этапе Бельгия одержала именно на своем поле. В предстоящем матче команда встретится с Италией, которую необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Последние матчи: В прошлом поединке сборная Бельгии уступила Франции со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 62-й минуте. До этого команда поделила очки с Италией (2:2).

В 4-х матчах на группового этапе Бельгии удалось обыграть только Израиль (3:1), дважды проиграть Франции и однажды сыграть вничью. За этот период команда забила 6 голов при 7-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: В последний год Бельгия не показывает тот уровень, который демонстрировала ранее. Сборная вылетела на стадии 1/8 финала на Евро-2024, а сейчас рискует не выйти из группы Лиги наций.

Предстоящий матч против Италии для Бельгии — это матч жизни. Хозяевам просто необходимо обыгрывать своего соперника, чтобы оставаться в игре, а получится ли? Большой вопрос...

Италия

Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в своей группе Лиги наций с 10-ю баллами в копилке, опережая ближайшего преследователя (Францию) лишь на 1 балл.

Италия еще не гарантировала себе место в плей-офф Лиги наций, для этого команде нужно, как минимум, не проиграть сборной Бельгии в предстоящем матче.

Последние матчи: В прошедшей встрече Италия разгромила Израиль со счетом 4:1, а до этого команда сыграла вничью с Бельгией (2:2), упустив преимущество в 2 мяча.

Сборная Италии еще не проиграла ни одного матча на групповом этапе Лиги наций, победив 3 раза при 1-м ничейном результате. Команда успела обыграть на чужом поле Францию (3:1) и дважды одолеть Израиль.

Состояние команды: Сейчас Италия играет очень уверенно и результативно. К тому же, итальянцы частенько обыгрывают Бельгию в очных противостояниях. За последние 4 матча у Италии 3 победы и 1 ничья.

Стоит отметить, что в составе итальянцев продолжает стабильно забивать Матео Ретеги, именно он является основным форвардом в сборной Италии. Нападающий за 4 матча на групповом этапе забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Статистика для ставок

Италия еще не проиграла ни одного матча на групповом этапе Лиги наций

Бельгия, напротив, выиграла только 1 поединок из последних 4-х

В последних 4-х очных встречах Бельгия ни разу не обыгрывала Италию (3 поражения и 1 ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 2.45, победа Италии — 2.95, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что Бельгия сделает все возможное для победы. Если хозяева не наберут 3 очка, то с плей-офф можно попрощаться.

Ставка: Победа Бельгии за 2.45.

Прогноз: Для победы Бельгии необходимо забить больше 1-го гола за игру.

Ставка: Индивидуальный тотал Бельгии 1.5 больше за 2.40.