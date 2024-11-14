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    Матч жизни для Бельгии. Смогут ли хозяева одержать важнейшую победу?

    Бельгия — Италия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Италия
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    Юри Тилеманс — полузащитник сборной Бельгии
    В рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций Бельгия на своем поле примет Италию. Поединок пройдет 14 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Бельгия — Италия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 14 Ноября 2024 года

    Бельгия

  • Брюссель
    •  Бельгия 22:45 Италия

    Италия

  • Рим
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    Бельгия

    Турнирное положение: Сборная располагается на 3-й строчке во второй группе Лиги наций с 4 очками в активе. Бельгия отстает от зоны плей-офф на 5 баллов, но у команды все еще есть шансы выйти из группы.

    Единственную победу на групповом этапе Бельгия одержала именно на своем поле. В предстоящем матче команда встретится с Италией, которую необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

    Бельгия — Италия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке сборная Бельгии уступила Франции со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 62-й минуте. До этого команда поделила очки с Италией (2:2).

    В 4-х матчах на группового этапе Бельгии удалось обыграть только Израиль (3:1), дважды проиграть Франции и однажды сыграть вничью. За этот период команда забила 6 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: В последний год Бельгия не показывает тот уровень, который демонстрировала ранее. Сборная вылетела на стадии 1/8 финала на Евро-2024, а сейчас рискует не выйти из группы Лиги наций.

    Предстоящий матч против Италии для Бельгии — это матч жизни. Хозяевам просто необходимо обыгрывать своего соперника, чтобы оставаться в игре, а получится ли? Большой вопрос...

    Италия

    Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в своей группе Лиги наций с 10-ю баллами в копилке, опережая ближайшего преследователя (Францию) лишь на 1 балл.

    Италия еще не гарантировала себе место в плей-офф Лиги наций, для этого команде нужно, как минимум, не проиграть сборной Бельгии в предстоящем матче.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече Италия разгромила Израиль со счетом 4:1, а до этого команда сыграла вничью с Бельгией (2:2), упустив преимущество в 2 мяча.

    Сборная Италии еще не проиграла ни одного матча на групповом этапе Лиги наций, победив 3 раза при 1-м ничейном результате. Команда успела обыграть на чужом поле Францию (3:1) и дважды одолеть Израиль.

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    Состояние команды: Сейчас Италия играет очень уверенно и результативно. К тому же, итальянцы частенько обыгрывают Бельгию в очных противостояниях. За последние 4 матча у Италии 3 победы и 1 ничья.

    Стоит отметить, что в составе итальянцев продолжает стабильно забивать Матео Ретеги, именно он является основным форвардом в сборной Италии. Нападающий за 4 матча на групповом этапе забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    Статистика для ставок

    • Италия еще не проиграла ни одного матча на групповом этапе Лиги наций

    • Бельгия, напротив, выиграла только 1 поединок из последних 4-х

    • В последних 4-х очных встречах Бельгия ни разу не обыгрывала Италию (3 поражения и 1 ничья)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 2.45, победа Италии — 2.95, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что Бельгия сделает все возможное для победы. Если хозяева не наберут 3 очка, то с плей-офф можно попрощаться.

    Ставка: Победа Бельгии за 2.45.

    Прогноз: Для победы Бельгии необходимо забить больше 1-го гола за игру.

    Ставка: Индивидуальный тотал Бельгии 1.5 больше за 2.40.

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    Бельгия — Италия: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. Матч жизни для Бельгии. Смогут ли хозяева одержать важнейшую победу?
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