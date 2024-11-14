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    Батраков: Думал, что Дзюба и Миранчук останутся в «Локомотиве»

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признался, что его удивили изменения в составе команды перед началом сезона.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    Летом «Локомотив» покинули Маринато Гильерме, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Максим Глушенков и Артем Дзюба.

    «Немного удивило. Думал, что кто-то из трех футболистов, Антон (Миранчук), Рифат (Жемалетдинов) или Артем (Дзюба), останется.

    Видимо, не согласовались с клубом и вышло как вышло. Сейчас в "Локомотиве" хорошая атмосфера, и мы движемся практически тем же составом, какой и был на сборах», — приводит слова Батракова «Р-Спорт».

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    • В текущем сезоне 19-летний Батраков провел в РПЛ 14 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в пять миллионов евро.

    «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.

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