Батраков: Думал, что Дзюба и Миранчук останутся в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива»признался, что его удивили изменения в составе команды перед началом сезона.

Летом «Локомотив» покинули Маринато Гильерме, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Максим Глушенков и Артем Дзюба.

«Немного удивило. Думал, что кто-то из трех футболистов, Антон (Миранчук), Рифат (Жемалетдинов) или Артем (Дзюба), останется.

Видимо, не согласовались с клубом и вышло как вышло. Сейчас в "Локомотиве" хорошая атмосфера, и мы движемся практически тем же составом, какой и был на сборах», — приводит слова Батракова «Р-Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел в РПЛ 14 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в пять миллионов евро.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.