Ананко: «Краснодару» надо быть чуть понаглее

Бывший игрокоценил выступление «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

По мнению Ананко, команде Мурада Мусаева следует проявить спортивную наглость в борьбе за чемпионство.

«Команда Мусаева в прошлом сезоне приобрела опыт. Чтобы бороться за первые места, нужно иметь в составе чемпионов, быть чемпионами как футболистам, так и тренерскому штабу. Команда стала на год опытнее.

Они почувствовали "вкус мяса". Всё в их руках и ногах. Надо быть чуть понаглее», — сказал Ананко «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» по итогам 15 туров занимает первое место в таблице РПЛ.