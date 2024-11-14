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    Ананко: «Краснодару» надо быть чуть понаглее

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    Бывший игрок Дмитрий Ананко оценил выступление «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    По мнению Ананко, команде Мурада Мусаева следует проявить спортивную наглость в борьбе за чемпионство.

    «Команда Мусаева в прошлом сезоне приобрела опыт. Чтобы бороться за первые места, нужно иметь в составе чемпионов, быть чемпионами как футболистам, так и тренерскому штабу. Команда стала на год опытнее.

    Они почувствовали "вкус мяса". Всё в их руках и ногах. Надо быть чуть понаглее», — сказал Ананко «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» по итогам 15 туров занимает первое место в таблице РПЛ.

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