Ананко: «Краснодару» надо быть чуть понаглее

«Краснодар» Фото: globallookpress.com
По мнению Ананко, команде Мурада Мусаева следует проявить спортивную наглость в борьбе за чемпионство.
«Команда Мусаева в прошлом сезоне приобрела опыт. Чтобы бороться за первые места, нужно иметь в составе чемпионов, быть чемпионами как футболистам, так и тренерскому штабу. Команда стала на год опытнее.
Они почувствовали "вкус мяса". Всё в их руках и ногах. Надо быть чуть понаглее», — сказал Ананко «Чемпионату».
«Краснодар» по итогам 15 туров занимает первое место в таблице РПЛ.