В Копенгагене состоится центральный поединок 4-й группы Лиги А Лиги наций УЕФА , в котором сборнаяпримет команду, досрочно попавшую в четвертьфинал плей-офф турнира.

Команды встретятся второй раз в этом розыгрыше. В прошлом матче «Красная фурия» одержала минимальную победу 1:0. Это была одна из трех побед испанцев в их текущей выигрышной серии.

После поражения от Испании датчане на выезде разошлись мировой со Швейцарией, закончив поединок со счетом 2:2. При этом Дания выиграла все два домашних матча на своем поле.

Прогнозы и ставки

Гости буду играть на победу, поскольку это обеспечит им выход с первой строчки.

Букмекеры считают Испанию фаворитом за 2.06 , а на Данию они дают 3.90 . Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.25 .

, а на Данию они дают . Ставка на ничью принимается с коэффициентом . Аналитики LiveSport.Ru также отдают предпочтение испанцам и выдали соответствующий прогноз с коэффициентом 1.84 .

также отдают предпочтение испанцам и выдали соответствующий прогноз с коэффициентом . Искусственный интеллект спрогнозировал между командами ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Дания — Испания смотрите на сайте LiveCup.Run. На ресурсе также доступны результаты, статистика, букмекерские котировки и стартовые составы команд.

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