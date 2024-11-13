Команды встретятся второй раз в этом розыгрыше. В прошлом матче «Красная фурия» одержала минимальную победу 1:0. Это была одна из трех побед испанцев в их текущей выигрышной серии.
После поражения от Испании датчане на выезде разошлись мировой со Швейцарией, закончив поединок со счетом 2:2. При этом Дания выиграла все два домашних матча на своем поле.
Прогнозы и ставки
Гости буду играть на победу, поскольку это обеспечит им выход с первой строчки.
- Букмекеры считают Испанию фаворитом за 2.06, а на Данию они дают 3.90. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.25.
- Аналитики LiveSport.Ru также отдают предпочтение испанцам и выдали соответствующий прогноз с коэффициентом 1.84.
- Искусственный интеллект спрогнозировал между командами ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Дания — Испания смотрите на сайте LiveCup.Run. На ресурсе также доступны результаты, статистика, букмекерские котировки и стартовые составы команд.
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