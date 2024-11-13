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    Константин ТюкавинРоссия — Бруней. Онлайн
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    Дания — Испания: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В Копенгагене состоится центральный поединок 4-й группы Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором сборная Дании примет команду Испании, досрочно попавшую в четвертьфинал плей-офф турнира.

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    Команды встретятся второй раз в этом розыгрыше. В прошлом матче «Красная фурия» одержала минимальную победу 1:0. Это была одна из трех побед испанцев в их текущей выигрышной серии.

    После поражения от Испании датчане на выезде разошлись мировой со Швейцарией, закончив поединок со счетом 2:2. При этом Дания выиграла все два домашних матча на своем поле.

    Прогнозы и ставки

    Гости буду играть на победу, поскольку это обеспечит им выход с первой строчки.

    • Букмекеры считают Испанию фаворитом за 2.06, а на Данию они дают 3.90. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.25.

    • Аналитики LiveSport.Ru также отдают предпочтение испанцам и выдали соответствующий прогноз с коэффициентом 1.84.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал между командами ничью со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Дания — Испания смотрите на сайте LiveCup.Run. На ресурсе также доступны результаты, статистика, букмекерские котировки и стартовые составы команд.

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