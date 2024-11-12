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    Колыванов считает, что «Краснодар» закономерный лидер в РПЛ

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    Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов подвел итоги 1-го круга российской Премьер-лиги.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Удивил "Локомотив". Никто перед началом чемпионата не думал, что они так высоко поднимутся после 15 туров. "Краснодар" — закономерный лидер, более стабильно сыграл, чем другие команды. "Зенит" какие-то моментики упустил, но все равно находится в одном очке от "Краснодара" и в любом случае понятно, что до конца чемпионата эти три команды будут продолжать там находиться.

    Борьба продолжается. Конечно, у ЦСКА, "Динамо" и "Спартака" есть шансы побороться за тройку, но я думаю, что те три команды, который сейчас находятся там, так и будут идти», — заявил Колыванов «ВсеПроСпорт».

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    • После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 37-ю очками в активе, а «Зенит» — на 2-й позиции с 36-ю баллами. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (34).

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