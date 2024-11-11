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    Тикнизян: Батраков в этом сезоне особенно хорош

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об игре полузащитника своей команды Алексея Батракова в нынешнем сезоне.

    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»

    «Кто лидер в "Локомотиве"? У нас все лидеры. Нет человека, который считается единоличным лидером команды, каждый на своей позиции хочет быть лучшим. Но Лёша Батраков в этом сезоне особенно хорош, и мы все его поддерживаем. Он молодец.

    Если бы у него не было ментальных лидерских качеств, он бы не играл столь ярко. Когда ты завышаешь планку, очень тяжело удержаться, но у Лёши это хорошо получается. Благодаря разговорам с тренерским штабом, с командой. Мы совместными усилиями поддерживаем Лёшу, и он даёт результат», — сказал Тикнизян Чемпионату.

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