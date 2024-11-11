Тикнизян: Батраков в этом сезоне особенно хорош

Защитниквысказался об игре полузащитника своей командыв нынешнем сезоне.

«Кто лидер в "Локомотиве"? У нас все лидеры. Нет человека, который считается единоличным лидером команды, каждый на своей позиции хочет быть лучшим. Но Лёша Батраков в этом сезоне особенно хорош, и мы все его поддерживаем. Он молодец.

Если бы у него не было ментальных лидерских качеств, он бы не играл столь ярко. Когда ты завышаешь планку, очень тяжело удержаться, но у Лёши это хорошо получается. Благодаря разговорам с тренерским штабом, с командой. Мы совместными усилиями поддерживаем Лёшу, и он даёт результат», — сказал Тикнизян Чемпионату.

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.