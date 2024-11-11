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    Радимов: Верю, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

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    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что питерцам вполне по силам стать снова чемпионами России.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Я верю, что команда станет первой по итогам всего чемпионата.А почему я должен не верить, если команда была шесть раз подряд чемпионом? "Зенит" — шестикратный чемпион.

    И "Зенит", и "Краснодар" могут взять золото. "Локомотив" нельзя сбрасывать со счетов. Точнее об этом можно будет сказать после следующих трех туров, когда команды уйдут на зимний перерыв», — сказал Радимов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам первого круга РПЛ «Краснодар» стал первым с 37 очками. «Зенит» на очко отстает от команды Мурада Мусаева. Третьим идет «Локомотив» (34).

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