Радимов: Верю, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

Экс-капитан «Зенита»считает, что питерцам вполне по силам стать снова чемпионами России.

«Я верю, что команда станет первой по итогам всего чемпионата.А почему я должен не верить, если команда была шесть раз подряд чемпионом? "Зенит" — шестикратный чемпион.

И "Зенит", и "Краснодар" могут взять золото. "Локомотив" нельзя сбрасывать со счетов. Точнее об этом можно будет сказать после следующих трех туров, когда команды уйдут на зимний перерыв», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

По итогам первого круга РПЛ «Краснодар» стал первым с 37 очками. «Зенит» на очко отстает от команды Мурада Мусаева. Третьим идет «Локомотив» (34).