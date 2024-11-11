Артета рассказал о состоянии Саки и Райса

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после ничьей с «Челси» (1:1) в 11-м туре АПЛ высказался о травмах Букайо Саки и Деклана Райса.

Оба англичанина не смогли доиграть матч до конца. Райс был заменен на 72-й минуте, а Сака — на 81-й.

«Каково состояние Букайо и Деклана? Выглядит не очень хорошо. Когда два таких значимых футболиста говорят, что не могут продолжать игру, это очевидно не самые хорошие новости.

Поедут ли они в сборную Англии? Я не ожидаю, что они будут готовы. Если бы они были в состоянии поехать, то не ушли бы с поля», — цитирует Артету клубная пресс-служба.

В ноябре сборная Англии проведет два матча в рамках Лиги наций. 14-го числа англичане сыграют с Грецией, а 17-го — против Ирландии