«Челси» и «Арсенал» сыграют между собой в центральном матче 11-го тура АПЛ. Следить за ходом лондонского дерби можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Челси»

«Челси» находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков в 10-ти матчах. На счету «синих» 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 20:12.

В прошлом туре подопечные Энцо Марески обменялись голами во втором тайме матча с «Манчестер Юнайтед» — ничья 1:1. До этого «Челси» одержал трудовую победу над «Ньюкаслом» (2:1).

В этот четверг «синие» разгромили армянский клуб «Ноа» в матче 3-го тура Лиги конференций, забив в ворота соперника восемь безответных мячей (8:0). Лондонцы продолжают идти в турнире без потерь очков.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав на свой счет 18 очков в 10-ти матчах. «Канониры» одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 2 поражения, забив 17 голов и пропустив 11 раз в свои ворота.

У «Арсенала» лишь одно набранное очко в трех последних турах. За этот отрезок подопечные Микеля Артеты проиграли «Борнмуту» (0:2) и «Ньюкаслу» (0:1) в прошлом туре. Между ними была ничья с «Ливерпулем» (2:2).

На неделе «Арсенал» уступил «Интеру» на выезде в матче Лиги Чемпионов — 0:1. После 4-х туров «канониры» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ на «Стэмфорд Бридж» была зафиксирована результативная ничья 2:2, а на «Эмирейтс» «Арсенал» разгромил «синих» со счетом 5:0.

В 10-ти последних матчах на счету «канониров» 7 побед, «Челси» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» с коэффициентом 3.40.