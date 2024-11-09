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    Смотреть онлайн матча «Ювентус» — «Торино» 09.11.2024. Прямая трансляция в 22:45

    «Ювентус» — «Торино»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Туринское дерби 12-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино» состоится на арена «Альянц».

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    Обе команды подошли к матчу в разных игровых кондициях. Хозяева ни разу не проиграли в турнире в текущем сезоне. Хотя в 4 домашних матчах Серии А «Юве» одержал только одну победу.

    «Торино» проиграл 4 из 5 поединков чемпионата, причем в двух последних «бордовые» даже не смогли забить. Так что проблемы им гарантированы. Победа позволит «Ювентусу» побороться за повышение в зону Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки

    Никаких сюрпризов по котировкам не предвиделось. Обе команды оценены согласно их последних результатов.

    Букмекеры дают 1.53 на победу «Ювентуса» и 7.00 на победу «Торино». Поставить на ничью можно за 3.70.

    Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на эту встречу с коэффициентом 2.03.

    «Юве» является фаворитом и у искусственного интеллекта, который спрогнозировал победу хозяев со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run. Кроме видео там найдется подробная статистика, коэффициенты, результаты и составы.

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