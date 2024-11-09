«Ювентус» — «Торино»: смотреть онлайн в прямом эфире

Туринское дерби 12-го тура чемпионата Италии междусостоится на арена «Альянц».

Обе команды подошли к матчу в разных игровых кондициях. Хозяева ни разу не проиграли в турнире в текущем сезоне. Хотя в 4 домашних матчах Серии А «Юве» одержал только одну победу.

«Торино» проиграл 4 из 5 поединков чемпионата, причем в двух последних «бордовые» даже не смогли забить. Так что проблемы им гарантированы. Победа позволит «Ювентусу» побороться за повышение в зону Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки

Никаких сюрпризов по котировкам не предвиделось. Обе команды оценены согласно их последних результатов.

Букмекеры дают 1.53 на победу «Ювентуса» и 7.00 на победу «Торино». Поставить на ничью можно за 3.70.

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на эту встречу с коэффициентом 2.03.

«Юве» является фаворитом и у искусственного интеллекта, который спрогнозировал победу хозяев со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run. Кроме видео там найдется подробная статистика, коэффициенты, результаты и составы.