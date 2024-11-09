«Ювентус» с дерби сыграет с «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» набрал 21 очков в 11-ти матчах и занимает шестое место в таблице Серии А.

Последние матчи: в среду «Ювентус» сыграл на выезде вничью с французким «Лиллем» (1:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Перед этим «Старая синьора» одержала победу над «Удинезе» (2:0) в чемпионате Италии.

Не сыграют: Николас Гонсалес, Аркадиуш Милик и Бремер.

Состояние команды: про «Ювентус» на данном этапе нельзя сказать ничего плохого, но при этом какого-то вау-эффекта тоже нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Единственный по-настоящему позитивный момент заключается в том, что «Юве» мало пропускает — в среднем меньше гола за матч. При этом четыре из семи мячей в текущем сезоне Серии А команда Тиаго Мотты получила в сумасшедшей игре против «Интера», которая завершилась вничью со счетом 4:4.

Еще один интересный момент: «Ювентус» до сих пор не потерпел ни одного поражения в чемпионате, но при этом уже шесть раз сыграл вничью .

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» находится на десятой строчке, набрав в 11-ти предыдущих турах 14 очков.

Последние матчи: в прошлое воскресенье команда Паоло Ваноли проиграл на своем поле «Фиорентине» — 0:1.

С таким же счетом «Торино» уступил и «Роме», разница только в том, что это была гостевая игра.

Не сыграют: Дуван Сапата, Че Адамс и Перр Схюрс.

Состояние команды: у «Торино» был очень бодрый старт, но ближе к концу сентября начались проблемы. Более того, Ваноли, возможно, уже запереживал по поводу своего будущего в клубе.

Дело в том, что «Торино» проиграл шесть из семи предыдущих матчей. Кажется, соперники быстро раскусили все тактические секреты бывшего тренера «Спартака».

Статистика для ставок

В матчах с участием «Ювентуса» в Серии А уже трижды был зафиксирован счет 0:0

Четыре из шести домашних матчей «Ювентуса» в текущей кампании завершились вничью

«Торино» проиграл три предыдущих гостевых матча в Серии А с общим счетом 4:7

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Торино» — за 6.45.

Прогноз: в прошлом сезоне «Юве» выиграл у «Торино» на своем поле со счетом 2:0. Скорее всего, команда Мотты порадует болельщиков и в предстоящем матче. Соперник действительно забуксовал.

Рекомендуемая ставка: победа «Ювентуса» + тотал меньше 3,5 за 2.03.

Прогноз: вполне вероятно, что «Торино» не сможет вскрыть оборону «Юве». Ключевым моментом может стать отсутствие Сапаты.

Ставка: «Торино» не забьет за 1.92.