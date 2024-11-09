Ювентус
Торино
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» набрал 21 очков в 11-ти матчах и занимает шестое место в таблице Серии А.
Последние матчи: в среду «Ювентус» сыграл на выезде вничью с французким «Лиллем» (1:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.
Ювентус — Торино: коэффициенты букмекеров
Перед этим «Старая синьора» одержала победу над «Удинезе» (2:0) в чемпионате Италии.
Не сыграют: Николас Гонсалес, Аркадиуш Милик и Бремер.
Состояние команды: про «Ювентус» на данном этапе нельзя сказать ничего плохого, но при этом какого-то вау-эффекта тоже нет.
Единственный по-настоящему позитивный момент заключается в том, что «Юве» мало пропускает — в среднем меньше гола за матч. При этом четыре из семи мячей в текущем сезоне Серии А команда Тиаго Мотты получила в сумасшедшей игре против «Интера», которая завершилась вничью со счетом 4:4.
Еще один интересный момент: «Ювентус» до сих пор не потерпел ни одного поражения в чемпионате, но при этом уже
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» находится на десятой строчке, набрав в 11-ти предыдущих турах 14 очков.
Последние матчи: в прошлое воскресенье команда Паоло Ваноли проиграл на своем поле «Фиорентине» — 0:1.
С таким же счетом «Торино» уступил и «Роме», разница только в том, что это была гостевая игра.
Не сыграют: Дуван Сапата, Че Адамс и Перр Схюрс.
Состояние команды: у «Торино» был очень бодрый старт, но ближе к концу сентября начались проблемы. Более того, Ваноли, возможно, уже запереживал по поводу своего будущего в клубе.
Дело в том, что «Торино» проиграл шесть из семи предыдущих матчей. Кажется, соперники быстро раскусили все тактические секреты бывшего тренера «Спартака».
Статистика для ставок
- В матчах с участием «Ювентуса» в Серии А уже трижды был зафиксирован счет 0:0
- Четыре из шести домашних матчей «Ювентуса» в текущей кампании завершились вничью
- «Торино» проиграл три предыдущих гостевых матча в Серии А с общим счетом 4:7
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Торино» — за 6.45.
Прогноз: в прошлом сезоне «Юве» выиграл у «Торино» на своем поле со счетом 2:0. Скорее всего, команда Мотты порадует болельщиков и в предстоящем матче. Соперник действительно забуксовал.
- 2.05Марсель — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Рекомендуемая ставка: победа «Ювентуса» + тотал меньше 3,5 за 2.03.
Прогноз: вполне вероятно, что «Торино» не сможет вскрыть оборону «Юве». Ключевым моментом может стать отсутствие Сапаты.
Ставка: «Торино» не забьет за 1.92.