«Челси» поиздевался над «Ноа» в Лиге конференций, «Хайденхайм» победил «Хартс»

В матче третьего тура общего этапа Лиги конференцииразгромил армянскийсо счетом 8:0.

Авторами дублей стали Жоау Феликс и Кристофер Нкунку, а еще по голу отметились Тосин Адарабиойо, Марк Гиу, Аксель Дисаси и Михаил Мудрик.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Челси — Ноа 8:0 Голы: 1:0 Олуватосин Адарабиойо (12'), 2:0 Марк Гиу (13'), 3:0 Аксель Дисаси (18'), 4:0 Жоау Фелиш (21'), 5:0 Михаил Мудрик (39'), 6:0 Жоау Фелиш (41'), 7:0 Кристофер Нкунку (69'), 8:0 Кристофер Нкунку (пенальти) (76') Челси: Филип Йоргенсен, Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль, Олуватосин Адарабиойо, Ренато Вейга, Энцо Фернандес (Чезаре Казадей, 46'), Кристофер Нкунку (Sam Rak-Sakyi, 79'), Тирик Джордж (Карни Чуквуэмека, 68'), Жоау Фелиш, Михаил Мудрик, Марк Гиу (Кирман Дьюсбери-Холл, 46') Ноа: Оганес Амбарцумян (Артём Аванесян, 61'), Сергей Мурадян, Гонсалу Силва, Александар Милькович (Bryan Mendoza, 75'), Гор Манвелян (Имран Улад Омар, 46'), Густаво Сангаре (Виржиль Пинсон, 61'), Ян Этеки, Эральдо Чинари, Goncalo Gregorio (Матеус Аиас, 61'), Helder, Ognen Cancarevic Предупреждение: Густаво Сангаре (59')

«Челси» смог набрать девять баллов и поднялся на первое место в турнирной таблице. В активе «Ноа» три балла и 28-я позиция.

В другой игре австрийский ЛАСК и бельгийский «Серкль Брюгге» не выявили сильнейшего.

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги ЛАСК — Серкль Брюгге 0:0 Предупреждения: Ауэк Денки (32'), Ибраим Диаките (35'), Ауэк Денки (45'), Максим Делань (68'), Саша Хорват (74')

После этой игре «Серкль Брюгге» имеет в активе четыре очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. У ЛАСКа два балла и 30-я позиция.

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И, наконец, «Хайденхайм» на выезде одолел «Хартс» со счетом 2:0.

Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стали Сирлорд Конте и Ян Шоппнер.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Хартс — Хайденхайм 0:2 Голы: 0:1 Сэрлорд Конте (57'), 0:2 Ян Шёппнер (89') Хартс: Крэйг Гордон, Адам Форрестер (Дэниел Ойогоке, 77'), Фрэнки Кент, Стивен Кингсли, Джеймс Пенрис, Малачи Боатенг (Джордж Грант, 77'), Бени Банингиме (Кэмерон Девлин, 64'), Блер Шпитталь, Алан Форрест, Лоуренс Шанклэнд, Ян Дханда (Кеннет Варгас, 64') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Леннард Малоуни, Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Марнон Буш (Омар Траоре, 37'), Лука Кербер, Адриан Бек (Ян Шёппнер, 83'), Норман Тойеркауф, Максимилиан Бройниг (Марвин Пирингер, 83'), Миккель Кауфманн (Матиас Хонсак, 46'), Сэрлорд Конте (Пауль Ваннер, 62') Предупреждение: Леннард Малоуни (42')

«Хайденхайм» смог набрать девять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Хартса» также шесть баллови 12-я строчка.