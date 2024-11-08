Корнеев: Не понимаю, почему «Спартак» не подписал Кордобу

Бывший спортивный директор «Зенита»удивлен, как «Спартак» мог отказаться от покупки колумбийского нападающего «Краснодара»перед началом сезона.

«Не понимаю, как "Спартак" не приобрел Кордобу. Если мы говорим о какой‑то экономии бредовой, про что говорят Амарал или кто‑то в окружении, то за какие деньги вы взяли Барко и Угальде? Какая разница, в зарплате дело или нет. Это "не бьется".

Если ты берешь Кордобу, ты ослабляешь "Краснодар" и приобретаешь системообразующего игрока, который всем всё доказал и который готов давать результат здесь и сейчас. Не понимаю, как его можно было не взять, если была такая возможность. Но этого не сделали и остались с чем есть», — сказал Корнеев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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В этом сезоне нападающий сыграл за «быков» в РПЛ 14 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Несколько дней назад «Краснодар» объявил о продлении контракта с колумбийцем.