ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марвин Чуни15-й тур РПЛ. Билялетдинов верит в оборону «Рубина», Ледяхов ждет Дзюбу в матче со «Спартаком»
  • 22:17
    • Гауфф выиграла у Соболенко и вышла в финал Итогового турнира WTA
    Все новости спорта

    Черевченко: Все зависит от самого Пиняева

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Бывший игрок и главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко высказал свое мнение о том, что Сергей Пиняев попал в топ-100 самых дорогих игроков мира до 21 года.

    Игорь Черевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Черевченко

    «Неожиданно, но очень приятно. Это нормальное явление, это говорит о том, что как бы не было, все равно в мире обращают внимание на российские клубы. Подчеркивает ли этот факт уровень Пиняева? Ну, если о нем разговаривают, значит, признали. Самое главное, что от него все зависит, от самого футболиста.

    Что я думаю о том, что его самого оценили в 22,3 млн евро? Я, честно, не понимаю. Там есть футболисты, которые стоят минимум, а лучшие стоят максимум. Играются там с цифрами. Сложно ли вычислить конкретную сумму отдельного футболиста? Да, сейчас, тем более», — приводит слова Черевченко «ВсеПроСпорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне 20-летний Сергей Пиняев провел за «Локомотив» 19 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

    Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 млн евро. Нынешний контракт Пиняева с клубом истекает в июне 2028 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Марсель» не испытает проблем с «Осером»?!
  • «Марсель» — «Осер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Смогут ли «Унион Берлин» и «Фрайбург» выявить сильнейшего?
  • «Унион Берлин» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Гости дадут серьезный бой в этом матче
  • «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.29
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Страсбур — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры