Черевченко: Все зависит от самого Пиняева

Бывший игрок и главный тренервысказал свое мнение о том, чтопопал в топ-100 самых дорогих игроков мира до 21 года.

«Неожиданно, но очень приятно. Это нормальное явление, это говорит о том, что как бы не было, все равно в мире обращают внимание на российские клубы. Подчеркивает ли этот факт уровень Пиняева? Ну, если о нем разговаривают, значит, признали. Самое главное, что от него все зависит, от самого футболиста.

Что я думаю о том, что его самого оценили в 22,3 млн евро? Я, честно, не понимаю. Там есть футболисты, которые стоят минимум, а лучшие стоят максимум. Играются там с цифрами. Сложно ли вычислить конкретную сумму отдельного футболиста? Да, сейчас, тем более», — приводит слова Черевченко «ВсеПроСпорт».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне 20-летний Сергей Пиняев провел за «Локомотив» 19 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 млн евро. Нынешний контракт Пиняева с клубом истекает в июне 2028 года.