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    «Брест» выиграл у «Спарты» в Лиге чемпионов

    «Спарта» — «Брест»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Брест» на выезде победил «Спарту» со счетом 2:1.

    «Брест»
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    «Брест»

    На гол Эдмилсона Фернандеса и автогол Каана Кайринена хозяева ответили только точным ударом Виктора Олатунжи.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Спарта П — Брест 1:2
    Голы: 0:1 Эдмилсон Фернандеш (37'), 0:2 Каан Кайринен (автогол) (80'), 1:2 Виктор Олатунджи (90 + 2') Спарта П: Петер Виндаль, Мартин Витик, Филип Панак, Элиас Коббаут, Томаш Виснер, Казим Лячи (Мартин Сухомель, 85'), Каан Кайринен (Маркус Сольбаккен, 85'), Матей Ринеш (Лукаш Садилек, 85'), Якуб Пешек (Индрит Туци, 78'), Виктор Олатунджи, Альбион Рахмани (Карел Поезны, 64') Брест: Марко Бизот, Массадио Айдара, Сумола Кулибали, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Камори Думбия (Ибрахим Салах, 81'), Мама Бальде (Матиас Перейра Лаж, 74'), Эдмилсон Фернандеш (Уго Маньетти, 82'), Пьерр Лис-Мелу, Махди Камара (Жонас Мартен, 81'), Людовик Ажорк Предупреждения: Людовик Ажорк (23'), Матей Ринеш (69')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «Бреста» осталось 10 очков и четвертое место. У «Спарты» осталось четыре балла и 26-я строчка.

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