Погребняк о продлении контракта Кордобы с «Краснодаром»: Хотите голы — платите деньги

Экс-нападающий сборной Россиипрокомментировал новость о продлении контракта нападающего

«Кордоба — лучший игрок чемпионата на данный момент. Какие могут быть вопросы? "Краснодар" с ним и без него — разные команды. Продление контракта — верный шаг. Эффективность и результативность Кордобы на высоком уровне, поэтому хотите голы — платите деньги.

Плюс у "Краснодара" не было варианта его не сохранить, уйдёт Кордоба — вопрос о чемпионстве откинется сам собой. Первое в истории клуба чемпионство стоит таких денег. Зарплата в почти € 5 млн в год Кордобе — абсолютно резонная затрата», — сказал Погребняк Чемпионату.

Напомним, что Кордоба подписал новый контракт с «Краснодаром» до лета 2027-го года. В нынешнем сезоне форвард провел за «быков» 10 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.