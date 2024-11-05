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    Погребняк о продлении контракта Кордобы с «Краснодаром»: Хотите голы — платите деньги

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    Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал новость о продлении контракта нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром».

    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»
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    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»

    «Кордоба — лучший игрок чемпионата на данный момент. Какие могут быть вопросы? "Краснодар" с ним и без него — разные команды. Продление контракта — верный шаг. Эффективность и результативность Кордобы на высоком уровне, поэтому хотите голы — платите деньги.

    Плюс у "Краснодара" не было варианта его не сохранить, уйдёт Кордоба — вопрос о чемпионстве откинется сам собой. Первое в истории клуба чемпионство стоит таких денег. Зарплата в почти € 5 млн в год Кордобе — абсолютно резонная затрата», — сказал Погребняк Чемпионату.

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    • Напомним, что Кордоба подписал новый контракт с «Краснодаром» до лета 2027-го года. В нынешнем сезоне форвард провел за «быков» 10 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

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