«Борнмут» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:1, обзор голов

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
Антуан Семеньо и Эванилсон стали авторами голов за хозяев, а Йошко Гвардиол забил за гостей.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Борнмут — Манчестер Сити 2:1
Голы: 1:0 Энтойн Семеньо (9'), 2:0 Эванилсон (64'), 2:1 Йошко Гвардиол (82') Борнмут: Марк Траверс, Адам Смит, Илья Забарный, Маркос Сенеси, Милош Керкез, Льюис Кук, Райан Кристи (Тайлер Адамс, 66'), Маркус Таверньер (Дин Хейзен, 90'), Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт (Дэвид Брукс, 78'), Эванилсон (Энес Унал, 78') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Натан Аке (Рико Льюис, 73'), Мануэль Аканджи, Кайл Уолкер, Илкай Гюндоган (Жереми Доку, 85'), Бернарду Силва, Матео Ковачич, Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Матеус Нунес Предупреждения: Райан Кристи (6'), Кайл Уолкер (71'), Тайлер Адамс (90 + 1')
«Манчестер Сити» с 23 очками находится на второй строчке в таблице АПЛ, «Борнмут» с 15 баллами на восьмой позиции.
В параллельной игре «Ноттингем Форест» разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0.
Точные удары на счету Криса Вуда, Каллума Хадсона-Одои и Олы Айны.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ноттингем Форест — Вест Хэм 3:0
Голы: 1:0 Крис Вуд (27'), 2:0 Каллум Хадсон-Одои (65'), 3:0 Ола Эйна (78') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Алекс Морено, Ола Эйна (Эрик Да Силва Морейра, 89'), Райан Йейтс, Николас Домингес, Морган Гиббз-Уайт (Эллиот Андерсон, 63'), Каллум Хадсон-Одои (Рамон Соса, 89'), Энтони Эланга (Жота Силва, 63'), Крис Вуд (Тайво Авонийи, 79') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Эмерсон (Анди Ирвинг, 79'), Эдсон Альварес, Аарон Ван-Биссака, Макс Килман, Константинос Мавропанос, Жан-Клер Тодибо, Лукас Пакета, Родригес Гидо (Карлос Солер, 46'), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл (Майкл Антонио, 46') Предупреждения: Родригес Гидо (18'), Эдсон Альварес (39'), Эдсон Альварес (45 + 2'), Лукас Пакета (77'), Эллиот Андерсон (81')
«Ноттингем» с 19 очками идет третьим в в турнирной таблице. У «Вест Хэма» 11 очков и 14-я строчка.
И, наконец, «Ипсвич» и «Лестер» сыграли вничью 1:1.
На гол Лифа Дэвиса гости ответили точным ударом Джордана Айю.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ипсвич Таун — Лестер 1:1
Голы: 1:0 Лейф Дэвис (55'), 1:1 Джордан Айю (90 + 5') Ипсвич Таун: Арьянет Мурич, Бенджамин Джонсон, Кэмерон Бургесс, Лейф Дэвис, Калвин Филлипс, Сэми Морси, Омари Хатчинсон (Уэсли Бёрнс, 81'), Самуэл Смодикс (Джек Кларк, 75'), Конор Чаплин (Йенс-Люс Каюсте, 81'), Лиам Дилап (Джордж Хирст, 75'), Dara O'Shea Лестер: Мадс Хермансен, Виктор Кристансен (Джордан Айю, 87'), Янник Вестергор, Ваут Фас, Рикарду Перейра (Билаль эль-Ханнус, 80'), Факундо Буонанотте, Абдул Фатаву, Гарри Уинкс, Вильфред Ндиди (Бубакари Сумаре, 71'), Джейми Варди, Стефи Мавидиди (Кейси Макатир, 71') Предупреждения: Факундо Буонанотте (22'), Калвин Филлипс (44'), Стефи Мавидиди (59'), Калвин Филлипс (77'), Конор Чаплин (82'), Арьянет Мурич (85'), Йенс-Люс Каюсте (88'), Джордж Хирст (89')
«Ипсвич» (5 очков) — восемнадцатый, «Лестер» (10) — пятнадцатый.