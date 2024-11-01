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    Парфенов: Лидерство «Краснодара»? Если для кого-то это сюрприз, то для меня — нет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Известный отечественный экс-футболист Дмитрий Парфенов высказался о лидерстве «Краснодара» в текущем сезоне.

    Дмитрий Парфенов
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    Дмитрий Парфенов

    «Меня не удивляет лидерство "Краснодара" в этом сезоне. Команда достаточно ровно прошла в предыдущем чемпионате, но в концовке они чуть-чуть сами упустили золото. Однако "быки" почувствовали, что можно бороться за чемпионство, ведь у них сбалансированная команда. Если для кого-то это сюрприз, то для меня — нет», — цитирует Парфенова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Краснодар» имеет в своем активе 33 очка и на три балла опережает второй питерский «Зенит».

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