Парфенов: Лидерство «Краснодара»? Если для кого-то это сюрприз, то для меня — нет

Известный отечественный экс-футболиствысказался о лидерствев текущем сезоне.

«Меня не удивляет лидерство "Краснодара" в этом сезоне. Команда достаточно ровно прошла в предыдущем чемпионате, но в концовке они чуть-чуть сами упустили золото. Однако "быки" почувствовали, что можно бороться за чемпионство, ведь у них сбалансированная команда. Если для кого-то это сюрприз, то для меня — нет», — цитирует Парфенова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Краснодар» имеет в своем активе 33 очка и на три балла опережает второй питерский «Зенит».