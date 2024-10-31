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    «Ювентус» из-за травмы Бремера может подписать защитника «ПСЖ»

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    «Ювентус» в январе планирует приобрести игрока на позицию центрального защитника.

    Милан Шкриньяр
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    Милан Шкриньяр

    По информации La Gazzetta dello Sport, рассматривает возможность приобретения защитника «Пари Сен-Жермен» Милана Шкриньяра.

    В текущем сезоне Шкриньяр потерял место в основном составе парижской команде. Словацкий футболист принял участие лишь в трех матчах Лиги 1, в которых не отметился результативными действиями.

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    • «Ювентус» планирует усилить состав из-за травмы Бремера. Бразильский защитник выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

    Transfermarkt оценивает стоимость Шкриньяра в 20 миллионов евро.

    Напомним, Шкриньяр ранее играл в Италии за «Сампдорию» и миланский «Интер».

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