«Ювентус» из-за травмы Бремера может подписать защитника «ПСЖ»

Милан Шкриньяр Фото: globallookpress.com
По информации La Gazzetta dello Sport, рассматривает возможность приобретения защитника «Пари Сен-Жермен» Милана Шкриньяра.
В текущем сезоне Шкриньяр потерял место в основном составе парижской команде. Словацкий футболист принял участие лишь в трех матчах Лиги 1, в которых не отметился результативными действиями.
«Ювентус» планирует усилить состав из-за травмы Бремера. Бразильский защитник выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
Transfermarkt оценивает стоимость Шкриньяра в 20 миллионов евро.
Напомним, Шкриньяр ранее играл в Италии за «Сампдорию» и миланский «Интер».