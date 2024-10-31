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    Мареска отреагировал на вылет «Челси» из Кубка лиги

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Ньюкасл
    Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался по поводу вылета клуба из Кубка лиги после поражения в матче с «Ньюкаслом» (0:2). Встреча состоялась 30 октября.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Я думаю, что моя ротация сработала, если мы анализируем игру. Если говорить о результате, то это не сработало, конечно. Перед первым голом "Ньюкасла" мы контролировали игру.
    Пропустив первый гол, потеряли контроль на 10 минут и пропустили второй мяч. Но потом опять перехватили инициативу и создавали отличные моменты. Второй тайм мы контролировали полностью.

    Я понимаю, что самое важно в футболе — результат. Но с точки зрения игры "Челси" был хорош почти весь матч. Мы проиграли из-за неудачных 10 минут», — приводит слова Марески сайт лондонского клуба.

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