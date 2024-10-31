Мареска отреагировал на вылет «Челси» из Кубка лиги

Энцо Мареска Фото: globallookpress.com
«Я думаю, что моя ротация сработала, если мы анализируем игру. Если говорить о результате, то это не сработало, конечно. Перед первым голом "Ньюкасла" мы контролировали игру.
Пропустив первый гол, потеряли контроль на 10 минут и пропустили второй мяч. Но потом опять перехватили инициативу и создавали отличные моменты. Второй тайм мы контролировали полностью.
Я понимаю, что самое важно в футболе — результат. Но с точки зрения игры "Челси" был хорош почти весь матч. Мы проиграли из-за неудачных 10 минут», — приводит слова Марески сайт лондонского клуба.