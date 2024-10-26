Танасиевич: Критика никак не влияет на Станковича

Экс-игрок «Динамо»высказался о работе наставника «Спартака»в нынешнем сезоне.

«Я ещё перед стартом чемпионата сказал, что это неплохой тренер. Он выигрывал титулы с "Црвеной Звездой" и "Ференцварошем", однако это явные фавориты своих лиг. "Спартак" в России не является таковым. Так что ему тяжело. Я знаю Деяна очень давно, он боец, который никогда не опускает руки. Уверен, он сделает всё, чтобы исправить ситуацию. А его амбиции очень большие. Для него сейчас новый опыт. Важно, чтобы он с ним справился.

Понятно, что на него сейчас идёт давление. Но он к этому привык ещё как игрок. Так что никаких проблем из-за этого не будет. "Спартак" каждый день кто-то критикует», — сказал Танасиевич «Чемпионату».

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В 13-м туре «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН».