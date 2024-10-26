«Аталанта» — «Верона»: счет матча 6:1, обзор голов

В матче девятого тура итальянской Серии Аразгромиласо счетом 6:1.

В состав победителей Адемола Лукман и Матео Ретеги оформили по дублю. Еще по голу забили Мартен де Рон и Шарль Де Кетеларе. У гостей отличился Амин Сарр.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Верона 6:1 Голы: 1:0 Мартен де Рон (6'), 2:0 Матео Ретеги (9'), 3:0 Шарль Де Кетеларе (14'), 4:0 Адемола Лукман (29'), 5:0 Адемола Лукман (34'), 5:1 Амин Сарр (42'), 6:1 Матео Ретеги (58') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Марио Пашалич, 56'), Берат Джимсити, Исак Хин, Зеад Колашинац (Марко Палестра, 77'), Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова, 56'), Маттео Руджери, Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе, Адемола Лукман (Лазар Самарджич, 56'), Матео Ретеги (Николо Дзаньоло, 62') Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич (Флавьюс Данильюк, 46'), Джексон Тшатшуа, Даниэле Гиларди, Диего Коппола (Дарко Лазович, 46'), Джанджакомо Маньяни, Григорис Кастанос (Дани Силва, 46'), Реда Белахьяне, Суат Сердар (Томаш Суслов, 67'), Амин Сарр, Дайлон Ливраменту (Фарид Алиду, 79') Предупреждение: Домагой Брадарич (16')

Календарь и таблица Серии А

После этого матча в активе «Аталанты» 16 очков и третье место в турнирной таблице. «Верона» с девятью очками идёт 15-й.