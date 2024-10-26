«Астон Вилла» — «Борнмут»: счет матча 1:1, обзор гола

В матче девятого тура чемпионата Англиисыграли вничью 1:1.

На гол Росса Баркли на 76-й минуте гости ответили точным ударом Эванилсона уже на шестой компенсированной минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Борнмут 1:0 Голы: 1:0 Росс Баркли (76'), 1:1 Эванилсон (90 + 6') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь (Ян Матсен, 71'), Мэтти Кэш, Амаду Онана (Росс Баркли, 46'), Юри Тилеманс, Джон МакГинн (Леон Бэйли, 71'), Джейкоб Рэмси, Морган Роджерс (Джон Дуран, 57'), Олли Уоткинс (Бубакар Камара, 82') Борнмут: Марк Траверс, Милош Керкез (Дэвид Брукс, 81'), Маркос Сенеси, Илья Забарный, Хулиан Араухо (Адам Смит, 30'), Данго Уаттара, Льюис Кук, Райан Кристи (Тайлер Адамс, 81'), Энес Унал (Эванилсон, 64'), Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт (Маркус Таверньер, 64') Предупреждения: Амаду Онана (4'), Джастин Клюйверт (10'), Юри Тилеманс (18'), Хулиан Араухо (21'), Адам Смит (40'), Джейкоб Рэмси (41'), Энес Унал (45 + 1'), Джон МакГинн (55'), Лука Динь (58'), Энтойн Семеньо (80'), Маркус Таверньер (90'), Мэтти Кэш (90 + 4'), Росс Баркли (90 + 6')

После этой игры «Астон Вилла» набрала 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Борнмута» теперь 12 пунктов и 9-е место.

Календарь и таблица АПЛ

В параллельной игре «Брайтон» на своем поле упустил победу над «Вулверхэмптоном» — 2:1.

Точными ударами в этой игре смогли отметиться Данни Уэлбек и Эван Фергюсон у «Брайтона» и Аит Нури и Матеус Кунья у «Вулверхэмптона».

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон 2:1 Голы: 1:0 Дэнни Уэлбек (45'), 2:0 Эван Фергюсон (85'), 2:1 Райан Айт Нури (88'), 2:2 Матеус Кунья (90 + 3') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Игор Жулио, Первис Эступинан, Ферди Кадиоглу (Браян Груда, 72'), Карлос Балеба (Матс Виффер, 80'), Ясин Аяри, Каору Митома (Хулио Энсисо, 89'), Жоржиньо Рюттер (Тарик Лампти, 80'), Дэнни Уэлбек (Эван Фергюсон, 73') Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури, Нелсон Семеду, Тоте Антонио Гомеш (Carlos Forbs, 46'), Крэйг Доусон, Сантьяго Буэно, Жуан Гомес (Гонсалу Гуэдеш, 90'), Марио Лемина (Пабло Сарабия, 46'), Томми Дойл, Йёрген Странн Ларсен, Матеус Кунья Предупреждения: Тоте Антонио Гомеш (41'), Йёрген Странн Ларсен (45 + 3'), Райан Айт Нури (50'), Жоржиньо Рюттер (56'), Игор Жулио (70'), Первис Эступинан (74')

В активе «Брайтона» теперь 16 очков и пятое место. «Вулвз» с двумя баллами на 19-й строчке.