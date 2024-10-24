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    Глушенков пропустит матч с «Локомотивом»

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    Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков не успеет восстановиться к матчу 13-го тура РПЛ против «Локомотива». Об этом сообщил главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Глушенков скорее всего не сможет принять участие, пока он работает индивидуально.

    Естественно, не работая в общей группе за два дня до матча, после такой продолжительной паузы рассчитывать на то, что он выйдет и сыграет, я думаю, не стоит.

    Будем разговаривать с докторами, вчера прошло обследование, я еще не уточнял, как обстоят дела.

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    • Пока все идет по плану, позитивные движения есть — это самое главное. А приблизительные сроки, когда мы сможем его увидеть на поле, я думаю, в ближайшее время смогу вам сказать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 27 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

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