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    Биджиев: Сил у нас не было, чтобы организовать последний штурм

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    Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в Кубке России.

    Хасанби Биджиев
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    Хасанби Биджиев

    «Конечно, матч сложился для нас непросто. До удаления была одна игра, но после удаления мы были вынуждены сесть в оборону.

    Я считаю, что наши ребята проявили себя хорошо в плане борьбы, в плане характера. Немного нам не хватило везения.

    До удаления выглядели достаточно прилично, владели преимущество, оказывали больше давления на ворота "Спартака", чем они на наши. Но красная карточка внесла свои коррективы.

    После удаления у "Спартака" до конца матча оставалось где‑то пять минут. Уже сил у нас не было, чтобы организовать последний штурм. Обидное поражение», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

    После этого матча «Спартак» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 15-ю очками в активе. «Динамо» Махачкала — на 3-й позиции (8).

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