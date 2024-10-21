ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Вирц может покинуть «Байер» Трансферный дайджест. 15 — 21 октября
    Все новости спорта

    «Ноттингем» победил с минимальным счетом «Кристал Пэлас»

    «Ноттингем» — «Крситал Пэлас»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ноттингем Форест Кристал Пэлас
    В 8-м туре АПЛ «Ноттингем» на своем поле выиграл у «Кристал Пэлас» — 1:0.

    Крис Вуд забивает гол
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Крис Вуд забивает гол

    Единственный мяч на 65-й минуте забил нападающий Крис Вуд, для него это уже пятый мяч в чемпионате.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Кристал Пэлас 1:0
    Гол: 1:0 Крис Вуд (65') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Алекс Морено (Морато, 78'), Ола Эйна, Райан Йейтс, Николас Домингес, Эллиот Андерсон (Неко Уильямс, 78'), Каллум Хадсон-Одои (Рамон Соса, 84'), Энтони Эланга (Жота Силва, 63'), Крис Вуд (Тайво Авонийи, 84') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл (Джеффри Шлупп, 74'), Даниэль Муньос, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Даити Камада (Asher Agbinone, 88'), Эберечи Эзе, Хефферсон Лерма, Уилл Хьюз (Исмаила Сарр, 74'), Трево Чалоба, Эдвард Нкетиа (Жан-Филипп Матета, 66') Предупреждения: Хефферсон Лерма (6'), Даити Камада (42'), Эллиот Андерсон (60'), Николас Домингес (69')

    В следующем туре «Ноттингем» сыграет с «Лестером», а «Кристал Пэлас» с «Тоттенхэмом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова уверенно обыграет «Боруссию»?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Спартаку» нужно реабилитироваться
  • «Динамо» Мх — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • ЦСКА не предоставит шансы «Ахмату»
  • ЦСКА — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 22 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монако — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шаповалов — Шан
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры