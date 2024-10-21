«Ноттингем» — «Крситал Пэлас»: счет матча 1:0, обзор гола

В 8-м туре АПЛна своем поле выиграл у— 1:0.

Единственный мяч на 65-й минуте забил нападающий Крис Вуд, для него это уже пятый мяч в чемпионате.

Календарь и таблица АПЛ

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Кристал Пэлас 1:0 Гол: 1:0 Крис Вуд (65') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Алекс Морено (Морато, 78'), Ола Эйна, Райан Йейтс, Николас Домингес, Эллиот Андерсон (Неко Уильямс, 78'), Каллум Хадсон-Одои (Рамон Соса, 84'), Энтони Эланга (Жота Силва, 63'), Крис Вуд (Тайво Авонийи, 84') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл (Джеффри Шлупп, 74'), Даниэль Муньос, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Даити Камада (Asher Agbinone, 88'), Эберечи Эзе, Хефферсон Лерма, Уилл Хьюз (Исмаила Сарр, 74'), Трево Чалоба, Эдвард Нкетиа (Жан-Филипп Матета, 66') Предупреждения: Хефферсон Лерма (6'), Даити Камада (42'), Эллиот Андерсон (60'), Николас Домингес (69')

В следующем туре «Ноттингем» сыграет с «Лестером», а «Кристал Пэлас» с «Тоттенхэмом».