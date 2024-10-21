Кононов — о беспроигрышной серии «Торпедо»: В первой лиге не расслабишься

Главный тренер «Торпедо»прокомментировал победу своего клуба в матче 15-го тура Первой лиги над(3:0). Для автозаводцев это 15-я игра без поражений.

«Мы настраиваемся на каждый матч. Ни в коем случае нельзя думать о серии. У меня был такой случай: когда я работал в "Краснодаре", и у нас была беспроигрышная серия, а я узнал о ней только спустя какое-то время. Буквально через 2-3 года. Мне тогда Роман Широков сказал: "Георгич, а помните мы тогда без поражений около 30 туров шли?". Я говорю: "Серьезно?"

Да, здесь есть такой элемент, что можно где-то и расслабиться, но в Первой лиге ты не расслабишься. Особенно когда играешь "под задачи", надо забывать об этой серии, а просто настраиваться на каждый матч и полностью отдаваться игре», — приводятся слова Кононова на сайте «Торпедо».