2-й таймВулверхэмптон — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 15:53
    • Хачанов выиграл турнир в Алма-Ате
  • 14:09
    • Касаткина победила Мирру Андрееву и выиграла турнир в Нинбо
    Все новости спорта

    Семин: Все в «Спартаке» действовали не лучшим образом — тренеры, игроки...

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Спартак
    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре «Спартака» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара» (0:3).

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Можно сказать, что в этом матче все спартаковцы действовали не лучшим образом: тренеры, игроки... В первую очередь потому, что проиграли.

    Во-вторых, наверное, те изменения, которые сделали — перешли на три защитника — были необязательны. Кордоба все время создавал большую глубину в атаке. Три защитника на грани офсайда не играли с ним», — сказал Семин СЭ.

  • В столицу на прогулку. «Краснодар» прошелся по «Спартаку» и вернул лидерство
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на результат матча «Спартак» — «Краснодар»
  • Вчера

    • После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. Команда отстает от 3-ки лидеров в чемпионате России на 8 баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Челси» снова распишут безголевую мировую?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Горожане» продлят серию проигрышей «Вулверхэмптона»
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Есть ли шансы у гостей из Севильи?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монпелье — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Анахайм — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры