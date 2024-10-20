Семин: Все в «Спартаке» действовали не лучшим образом — тренеры, игроки...

Экс-наставникподелился мнением об игре матче 12-го тура российской Премьер-лиги против(0:3).

«Можно сказать, что в этом матче все спартаковцы действовали не лучшим образом: тренеры, игроки... В первую очередь потому, что проиграли.

Во-вторых, наверное, те изменения, которые сделали — перешли на три защитника — были необязательны. Кордоба все время создавал большую глубину в атаке. Три защитника на грани офсайда не играли с ним», — сказал Семин СЭ.

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. Команда отстает от 3-ки лидеров в чемпионате России на 8 баллов.