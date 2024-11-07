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    Кудерметова и Хаочин пробились в полуфинал Итогового турнира в парном разряде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Финал тура WTA Вероника Кудерметова Жасмин Паолини Сара Эррани
    Вероника Кудерметова из России и Чань Хаочин из Тайваня победили итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини на Итоговом турнире WTA в парном разряде.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 11:9 в пользу Кудерметовой и Хаочин.

    Кудерметова/Хаочин два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету дуэта Эррани/Паолини два эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

    В полуфинале Кудерметова и Хаочин сыграют против чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд.

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