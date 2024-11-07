Кудерметова и Хаочин пробились в полуфинал Итогового турнира в парном разряде

из России ииз Тайваня победили итальянокна Итоговом турнире WTA в парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 11:9 в пользу Кудерметовой и Хаочин.

Кудерметова/Хаочин два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету дуэта Эррани/Паолини два эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В полуфинале Кудерметова и Хаочин сыграют против чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд.