«Торонто»
Турнирное положение: Пока что до идеальных образцов самого себя «Торонто» далеко, но Берубе делает все возможное, чтобы шестая строчка на Западе не стала для его клуба пределом.
Последние матчи: В последнем своем поединке «Торонто» не оставило никаких шансов «Бостону», отправив в ворота соперника четыре безответных шайбы.
Травмированные игроки: Хоккеисты «Торонто» постепенно начинают возвращаться в состав. Сейчас в списке травмированных числятся только Девар, Хаканпаа, Ярнкрок, Клинберг и Мермис.
Общий тонус клуба: Игра против «Детройта» не будет простой поскольку Лалонд со своим клубом нащупал тот хоккей, который приносит максимальную пользу.
«Детройт»
Турнирное положение: Не сказать, что по турнирной таблице Востока «Детройт» начал подниматься стремительно вверх, но на восьмую позицию подопечные Лалонда рассчитывать могут.
Последние матчи: Две последние победы «Детройт» добыл не против самых сильных клубов («Баффало» и «Чикаго»), но четыре очка не пахнут.
Травмированные игроки: В последних поединках состав «Детройта» пополняется, и в предстоящем поединке своему клубу не сможет помочь только вратарь Кэмпбелл из-за личных причин.
Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что к соседям в Торонто клуб из Мичигана едет, чтобы продлить свою победную серию.
Статистика для ставок
- В двух последних очных поединках «Торонто» праздновал победу
- «Детройт» выиграл три последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.66, на гостей — 3.65.
Прогноз: Хозяева прямо сейчас на порядок сильнее, поэтому победа с большой долей вероятности останется за ними.
- 1.91Динамо Москва — Лада: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.97Вашингтон — Питтсбург: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:30
- 2.00Куньлунь — Северсталь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Альтернативный прогноз: Обе команды умеют играть в атаку, поэтому результативный хоккей мы вполне можем увидеть.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.84
Альтернативная ставка: ТБ 7 коэффициентом 2.73