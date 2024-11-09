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    «Торонто» охладит пыл «красных крыльев»?

    «Торонто» — «Детройт». Ставка (к. 1.84), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 09 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Детройт»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 09 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Пока что до идеальных образцов самого себя «Торонто» далеко, но Берубе делает все возможное, чтобы шестая строчка на Западе не стала для его клуба пределом.

    Последние матчи: В последнем своем поединке «Торонто» не оставило никаких шансов «Бостону», отправив в ворота соперника четыре безответных шайбы.

    Травмированные игроки: Хоккеисты «Торонто» постепенно начинают возвращаться в состав. Сейчас в списке травмированных числятся только Девар, Хаканпаа, Ярнкрок, Клинберг и Мермис.

    Общий тонус клуба: Игра против «Детройта» не будет простой поскольку Лалонд со своим клубом нащупал тот хоккей, который приносит максимальную пользу.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Не сказать, что по турнирной таблице Востока «Детройт» начал подниматься стремительно вверх, но на восьмую позицию подопечные Лалонда рассчитывать могут.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Две последние победы «Детройт» добыл не против самых сильных клубов («Баффало» и «Чикаго»), но четыре очка не пахнут.

    Травмированные игроки: В последних поединках состав «Детройта» пополняется, и в предстоящем поединке своему клубу не сможет помочь только вратарь Кэмпбелл из-за личных причин.

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    Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что к соседям в Торонто клуб из Мичигана едет, чтобы продлить свою победную серию.

    Статистика для ставок

    • В двух последних очных поединках «Торонто» праздновал победу

    • «Детройт» выиграл три последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.66, на гостей — 3.65.

    Прогноз: Хозяева прямо сейчас на порядок сильнее, поэтому победа с большой долей вероятности останется за ними.

    Альтернативный прогноз: Обе команды умеют играть в атаку, поэтому результативный хоккей мы вполне можем увидеть.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.84

    Альтернативная ставка: ТБ 7 коэффициентом 2.73

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    «Торонто» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Торонто» охладит пыл «красных крыльев»?
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