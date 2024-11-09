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    «Вашингтон» одержит очередную домашнюю победу?

    «Вашингтон» — «Питтсбург». Ставка (к. 1.97), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 09 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Питтсбург»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 09 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Питтсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: После месяца регулярного сезона обновленный «Вашингтон» оставляет одно из самых приятных впечатлений. Клуб держится в тройке лидеров Востока и не собирается уходить с насиженного места.

    Последние матчи: За 11 последних матчей «Вашингтон» победил девять раз, а Овечкин просто в превосходной форме.

    Травмированные игроки: Сразу три ведущих игрока «Вашингтона» вне игры на продолжительное количество времени: Бэкстрем, Чичран и Оши.

    Общий тонус клуба: Игра против «Питтсбурга» будет необычайно сложной, хотя между клубами и пропасть в 10 позиций по таблице восточной конференции.

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: После провального старта сезона «Питтсбург» постепенно возвращается в большую игру, но 13 место в восточной конференции откровенно не радует поклонников этого клуба.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках «Питтсбург» записал на свой счет де победы и начал подавать определенные признаки жизни.

    Травмированные игроки: Салливан пустил «Питтсбург» на стартовом отрезке сезона, но травмы Ньето и Раста однозначно сказались на неудовлетворительных результатах «пингвинов».

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    Общий тонус клуба: Заядлое противостояние двух сильных клубов на протяжении последнего десятилетия запомнили все, поэтому хочется, чтобы в предстоящем поединке борьба была от первой до последней секунды.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» на домашнем льду не проигрывает семь матчей кряду

    • Два из трех последних очных поединков «Питтсбург» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.56, на гостей — 3.30.

    Прогноз: «Вашингтон» уверенно разберется с одним из главных врагов по конференции дома.

    Альтернативный прогноз: Будет битва не на жизнь, а на смерть, поэтому команды вполне могут зайти в овертайм

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.97

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05

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    «Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» одержит очередную домашнюю победу?
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