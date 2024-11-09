В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 09 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Питтсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: После месяца регулярного сезона обновленный «Вашингтон» оставляет одно из самых приятных впечатлений. Клуб держится в тройке лидеров Востока и не собирается уходить с насиженного места.

Последние матчи: За 11 последних матчей «Вашингтон» победил девять раз, а Овечкин просто в превосходной форме.

Травмированные игроки: Сразу три ведущих игрока «Вашингтона» вне игры на продолжительное количество времени: Бэкстрем, Чичран и Оши.

Общий тонус клуба: Игра против «Питтсбурга» будет необычайно сложной, хотя между клубами и пропасть в 10 позиций по таблице восточной конференции.

«Питтсбург»

Турнирное положение: После провального старта сезона «Питтсбург» постепенно возвращается в большую игру, но 13 место в восточной конференции откровенно не радует поклонников этого клуба.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках «Питтсбург» записал на свой счет де победы и начал подавать определенные признаки жизни.

Травмированные игроки: Салливан пустил «Питтсбург» на стартовом отрезке сезона, но травмы Ньето и Раста однозначно сказались на неудовлетворительных результатах «пингвинов».

Общий тонус клуба: Заядлое противостояние двух сильных клубов на протяжении последнего десятилетия запомнили все, поэтому хочется, чтобы в предстоящем поединке борьба была от первой до последней секунды.

Статистика для ставок

«Вашингтон» на домашнем льду не проигрывает семь матчей кряду

Два из трех последних очных поединков «Питтсбург» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.56, на гостей — 3.30.

Прогноз: «Вашингтон» уверенно разберется с одним из главных врагов по конференции дома.

Альтернативный прогноз: Будет битва не на жизнь, а на смерть, поэтому команды вполне могут зайти в овертайм

Ставка: П1 с коэффициентом 1.97

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05