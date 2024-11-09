«Вашингтон»
Турнирное положение: После месяца регулярного сезона обновленный «Вашингтон» оставляет одно из самых приятных впечатлений. Клуб держится в тройке лидеров Востока и не собирается уходить с насиженного места.
Последние матчи: За 11 последних матчей «Вашингтон» победил девять раз, а Овечкин просто в превосходной форме.
Травмированные игроки: Сразу три ведущих игрока «Вашингтона» вне игры на продолжительное количество времени: Бэкстрем, Чичран и Оши.
Общий тонус клуба: Игра против «Питтсбурга» будет необычайно сложной, хотя между клубами и пропасть в 10 позиций по таблице восточной конференции.
«Питтсбург»
Турнирное положение: После провального старта сезона «Питтсбург» постепенно возвращается в большую игру, но 13 место в восточной конференции откровенно не радует поклонников этого клуба.
Последние матчи: В трех последних поединках «Питтсбург» записал на свой счет де победы и начал подавать определенные признаки жизни.
Травмированные игроки: Салливан пустил «Питтсбург» на стартовом отрезке сезона, но травмы Ньето и Раста однозначно сказались на неудовлетворительных результатах «пингвинов».
Общий тонус клуба: Заядлое противостояние двух сильных клубов на протяжении последнего десятилетия запомнили все, поэтому хочется, чтобы в предстоящем поединке борьба была от первой до последней секунды.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» на домашнем льду не проигрывает семь матчей кряду
- Два из трех последних очных поединков «Питтсбург» проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.56, на гостей — 3.30.
Прогноз: «Вашингтон» уверенно разберется с одним из главных врагов по конференции дома.
- 1.91Динамо Москва — Лада: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.84Торонто — Детройт: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
- 2.00Куньлунь — Северсталь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Будет битва не на жизнь, а на смерть, поэтому команды вполне могут зайти в овертайм
Ставка: П1 с коэффициентом 1.97
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05