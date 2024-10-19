«Спартак» — «Краснодар»: счет матча 0:3, обзор голов

«Краснодар» Фото: globallookpress.com
Открыл счет в поединке Кевин Ленини, удвоил преимущество краснодарцев Виктор Са, а точку поставил автогол Хесуса Медины.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак — Краснодар 0:3
Голы: 0:1 Кевин Ленини (8'), 0:2 Виктор Са (45+1'), 0:3 (90+6') Спартак: Александр Максименко, Миэнти Абена, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Шамар Николсон, Манфред Угальде Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Витор Тормена, Александр Черников, Кевин Ленини, Сергей Петров, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Диего Силва, Виктор Са, Joao Batxi Предупреждение: Кевин Ленини (10')
«Краснодар» продлил свою победную серию, набрал 30 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» осталось 19 баллов и шестая строчка.