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    «Краснодар» разгромил «Спартак» в матче РПЛ

    «Спартак» — «Краснодар»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на выезде переиграл «Спартак» со счетом 3:0.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    Открыл счет в поединке Кевин Ленини, удвоил преимущество краснодарцев Виктор Са, а точку поставил автогол Хесуса Медины.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Краснодар 0:3
    Голы: 0:1 Кевин Ленини (8'), 0:2 Виктор Са (45+1'), 0:3 (90+6') Спартак: Александр Максименко, Миэнти Абена, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Шамар Николсон, Манфред Угальде Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Витор Тормена, Александр Черников, Кевин Ленини, Сергей Петров, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Диего Силва, Виктор Са, Joao Batxi Предупреждение: Кевин Ленини (10')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» продлил свою победную серию, набрал 30 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» осталось 19 баллов и шестая строчка.

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