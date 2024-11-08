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    Чжэн обыграет Крейчикову и выйдет в финал WTA Finals?

    Чжэн — Крейчикова. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Итоговый турнир WTA 8 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чжэн — Крейчикова
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    Циньвэнь Чжэн
    Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в полуфинале Итогового турнира WTA. Матч пройдет 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Крейчикова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чжэн

    Китайская теннисистка с первой же попытки вышла в полуфинал WTA Finals.

    На групповом этапе Чжэн выиграла два матча из трех. Самое сложное был в первом туре, когда она уступила Арине Соболенко (3:6, 4:6).

    Во втором матче Циньвэнь ожержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной — 7:6, 3:6, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    Вопреки ожиданиям, в третьем туре Чжэн спокойно переиграла итальянку Жасмин Паолини (6:1, 6:1).

    Крейчикова

    Барбора в очередной раз напомнила, что в любой момент может стать серьезной проблемой даже для главных звезд тура.

    В первом туре чешская теннисистка была максимально близка к победе над Игой Свентек. Полька совершила камбэк со счета 4:6, 0:3.

    Зато уже в следующем матче Крейчикова уверенно разобралась с американкой Джессикой Пегулой — 6:3, 6:3.

    Но главным событием стала, конечно же, победа чемпионки Уимблдона-2024 над Кори Гауфф — 7:5, 6:4.

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    Именно благодаря этому результату Крейчикова заняла первое место в группе и не пустила в полуфинал Игу Свентек.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.55, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.52.

    Прогноз: в прошлом году Чжэн выиграла у Барборы в финале одного из домашних турниров со счетом 2:6, 6:2, 6:4.

    Скорее всего, в предстоящем матче китаянка и чешка тоже будут долго выяснять, кто из них лучше. Обе здорово играют на этой неделе, поэтому здесь уместно рассмотреть ставки на тотал геймов или сетов, а не на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Чжэн — Крейчикова: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на теннис. Чжэн обыграет Крейчикову и выйдет в финал WTA Finals?
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