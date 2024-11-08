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    Гости дадут серьезный бой в этом матче

    «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 2.04) и прогноз на чемпионат Испании 8 ноября 2024 года

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    Альберто Молейро — главный талант «Лас-Пальмаса»
    8 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Лас-Пальмас». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Ноября 2024 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 23:00 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: после 11 матчей «Райо Вальекано» идет на 11-м месте в таблице Примеры с 16 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата был на своем поле обыгран «Алавес». Уже на 22-й минуте «Райо Вальекано» остался в меньшинстве после удаления Мумина, но смог не только выстоять, но и забить в конце встречи решающий гол, ставший в итоге победным.

    Райо Вальекано — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

    В Кубке Испании был разгромлен «Вилламуриэль» (5:0), а до этого в Ла Лиге случилось поражение от «Мальорки» (0:1).

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    • Не сыграют: дисквалифицированы Унаи Лопес, Абдул Мумин, травма у Эспино.

    Состояние команды: пока под руководством молодого специалиста Иньиго Переса «Райо Вальекано» выступает в чемпионате Испании более чем успешно. Команда показывает рациональный и местами прагматичный футбол, но все равно стабильно набирает очки.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: сейчас «Лас-Пальмас» идет лишь на 18-м месте в таблице Ла Лиги с 9 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в 12-м туре команда потерпела поражение в гостях от мадридского «Атлетико» (0:2). Соперник был на голову сильнее и довольно легко взял три очка, затратив не очень много сил. Сам же «Лас-Пальмас» почти ничего не создал у ворот «матрасников».

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    До этого была победа в Кубке Испании над «Онтиненой» (7:0) и дома над «Жироной» (1:0).

    Не сыграют: под вопросом участие Силлесена и Марвина.

    Состояние команды: в последних матчах в игре «Лас-Пальмаса» наметился небольшой прогресс, сказалась недавняя смена тренера и выздоровление некоторых ведущих футболистов. Достаточно сказать, что команда смогла взять 6 очков в 3 последних матчах. В составе «Лас-Пальмаса» есть несколько хороших игроков (Фабиу Силва, Молейро, Мата), поэтому он должен постепенно подняться в таблице.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Лас-Пальмас» выиграл в гостях со счетом 2:0

    • Матч на поле «Райо Вальекано» завершился его победой (1:0)

    • В сезоне 20/21 «Райо Вальекано» дома выиграл 2:1, в гостях сыграл вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Райо Вальекано» дают 1,83, а на «Лас-Пальмас» — 5,0, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: все-таки небольшой перекос линии в сторону хозяев, но разница в классе не так сильно отличается, а на выезде «Лас-Пальмас» играть умеет. Не стоит забывать и о дисквалификации двух ключевых игроков в составе «Райо Вальекано».

    Ставка: «Лас-Пальмас» не проиграет за 2,04.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Ставка: «Лас-Пальмас» выиграет с форой 0 за 3,60.

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    «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. Гости дадут серьезный бой в этом матче
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