Райо Вальекано
Лас-Пальмас
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: после 11 матчей «Райо Вальекано» идет на 11-м месте в таблице Примеры с 16 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата был на своем поле обыгран «Алавес». Уже на 22-й минуте «Райо Вальекано» остался в меньшинстве после удаления Мумина, но смог не только выстоять, но и забить в конце встречи решающий гол, ставший в итоге победным.
Райо Вальекано — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров
В Кубке Испании был разгромлен «Вилламуриэль» (5:0), а до этого в Ла Лиге случилось поражение от «Мальорки» (0:1).
Не сыграют: дисквалифицированы Унаи Лопес, Абдул Мумин, травма у Эспино.
Состояние команды: пока под руководством молодого специалиста Иньиго Переса «Райо Вальекано» выступает в чемпионате Испании более чем успешно. Команда показывает рациональный и местами прагматичный футбол, но все равно стабильно набирает очки.
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: сейчас «Лас-Пальмас» идет лишь на 18-м месте в таблице Ла Лиги с 9 очками.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Последние матчи: в 12-м туре команда потерпела поражение в гостях от мадридского «Атлетико» (0:2). Соперник был на голову сильнее и довольно легко взял три очка, затратив не очень много сил. Сам же «Лас-Пальмас» почти ничего не создал у ворот «матрасников».
До этого была победа в Кубке Испании над «Онтиненой» (7:0) и дома над «Жироной» (1:0).
Не сыграют: под вопросом участие Силлесена и Марвина.
Состояние команды: в последних матчах в игре «Лас-Пальмаса» наметился небольшой прогресс, сказалась недавняя смена тренера и выздоровление некоторых ведущих футболистов. Достаточно сказать, что команда смогла взять 6 очков в 3 последних матчах. В составе «Лас-Пальмаса» есть несколько хороших игроков (Фабиу Силва, Молейро, Мата), поэтому он должен постепенно подняться в таблице.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Лас-Пальмас» выиграл в гостях со счетом 2:0
- Матч на поле «Райо Вальекано» завершился его победой (1:0)
- В сезоне 20/21 «Райо Вальекано» дома выиграл 2:1, в гостях сыграл вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Райо Вальекано» дают 1,83, а на «Лас-Пальмас» — 5,0, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.
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Прогноз: все-таки небольшой перекос линии в сторону хозяев, но разница в классе не так сильно отличается, а на выезде «Лас-Пальмас» играть умеет. Не стоит забывать и о дисквалификации двух ключевых игроков в составе «Райо Вальекано».
Ставка: «Лас-Пальмас» не проиграет за 2,04.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.
Ставка: «Лас-Пальмас» выиграет с форой 0 за 3,60.