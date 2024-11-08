8 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Лас-Пальмас». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: после 11 матчей «Райо Вальекано» идет на 11-м месте в таблице Примеры с 16 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата был на своем поле обыгран «Алавес». Уже на 22-й минуте «Райо Вальекано» остался в меньшинстве после удаления Мумина, но смог не только выстоять, но и забить в конце встречи решающий гол, ставший в итоге победным.

В Кубке Испании был разгромлен «Вилламуриэль» (5:0), а до этого в Ла Лиге случилось поражение от «Мальорки» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицированы Унаи Лопес, Абдул Мумин, травма у Эспино.

Состояние команды: пока под руководством молодого специалиста Иньиго Переса «Райо Вальекано» выступает в чемпионате Испании более чем успешно. Команда показывает рациональный и местами прагматичный футбол, но все равно стабильно набирает очки.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: сейчас «Лас-Пальмас» идет лишь на 18-м месте в таблице Ла Лиги с 9 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в 12-м туре команда потерпела поражение в гостях от мадридского «Атлетико» (0:2). Соперник был на голову сильнее и довольно легко взял три очка, затратив не очень много сил. Сам же «Лас-Пальмас» почти ничего не создал у ворот «матрасников».

До этого была победа в Кубке Испании над «Онтиненой» (7:0) и дома над «Жироной» (1:0).

Не сыграют: под вопросом участие Силлесена и Марвина.

Состояние команды: в последних матчах в игре «Лас-Пальмаса» наметился небольшой прогресс, сказалась недавняя смена тренера и выздоровление некоторых ведущих футболистов. Достаточно сказать, что команда смогла взять 6 очков в 3 последних матчах. В составе «Лас-Пальмаса» есть несколько хороших игроков (Фабиу Силва, Молейро, Мата), поэтому он должен постепенно подняться в таблице.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Лас-Пальмас» выиграл в гостях со счетом 2:0

Матч на поле «Райо Вальекано» завершился его победой (1:0)

В сезоне 20/21 «Райо Вальекано» дома выиграл 2:1, в гостях сыграл вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Райо Вальекано» дают 1,83, а на «Лас-Пальмас» — 5,0, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: все-таки небольшой перекос линии в сторону хозяев, но разница в классе не так сильно отличается, а на выезде «Лас-Пальмас» играть умеет. Не стоит забывать и о дисквалификации двух ключевых игроков в составе «Райо Вальекано».

Ставка: «Лас-Пальмас» не проиграет за 2,04.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Ставка: «Лас-Пальмас» выиграет с форой 0 за 3,60.