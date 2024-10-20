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    Ривалдо о Ямале: Однажды он станет лучшим в мире

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    Экс-полузащитник «Барселоны» Ривалдо высказался о потенциале нападающего «сине-гранатовых» Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
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    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»

    «Напоминает ли Ямаль меня? В некоторые моменты да, потому что я выходил на поле, чтобы насладиться футболом... У него есть эта же радость, он играет, чтобы получать удовольствие, ему это нравится, и болельщикам тоже.

    Ему 17 лет, а он играет так, как будто ему 26 или 27. Он наверняка будет большим игроком, он уже такой, он отлично справляется: он чемпион Европы, хорош в "Барселоне"... Однажды он станет лучшим в мире.

    Он получит "Золотой мяч"? Конечно. Нужно продолжать работать, потому что это непросто, но если он будет делать все правильно, как сейчас, то обязательно победит.

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    • Нужно ли защищать Ямаля на поле? Его нужно защищать, потому что он талантливый игрок. В футболе нужно действовать жестко, есть фолы, но не с насилием или травмами. Судьи должны быть внимательнее не только к нему, но и ко всем, в том числе к Винисиусу или Родриго. В футболе надо играть, а не пинать ногами», — сказал Ривалдо Diario Sport.

    В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 9 матчей в рамках Примеры, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

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