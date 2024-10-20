Ривалдо о Ямале: Однажды он станет лучшим в мире

Экс-полузащитниквысказался о потенциале нападающего «сине-гранатовых»

«Напоминает ли Ямаль меня? В некоторые моменты да, потому что я выходил на поле, чтобы насладиться футболом... У него есть эта же радость, он играет, чтобы получать удовольствие, ему это нравится, и болельщикам тоже.

Ему 17 лет, а он играет так, как будто ему 26 или 27. Он наверняка будет большим игроком, он уже такой, он отлично справляется: он чемпион Европы, хорош в "Барселоне"... Однажды он станет лучшим в мире.

Он получит "Золотой мяч"? Конечно. Нужно продолжать работать, потому что это непросто, но если он будет делать все правильно, как сейчас, то обязательно победит.

Нужно ли защищать Ямаля на поле? Его нужно защищать, потому что он талантливый игрок. В футболе нужно действовать жестко, есть фолы, но не с насилием или травмами. Судьи должны быть внимательнее не только к нему, но и ко всем, в том числе к Винисиусу или Родриго. В футболе надо играть, а не пинать ногами», — сказал Ривалдо Diario Sport.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 9 матчей в рамках Примеры, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.