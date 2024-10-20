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    Нигматуллин: Пора признать ошибку тем, кто критиковал Мусаева

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    Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался о победе «Краснодара» в матче со «Спартаком» (3:0).

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Мусаев сейчас обошёл рекорд прошлогоднего тренера "Краснодара". Конечно, на данный момент пора признать ошибку тем, кто его критиковал. Мусаев создал очень боеспособный коллектив.

    Хотелось бы, чтобы "Спартаку" не пришлось признавать ошибку о назначении Станковича. Хочется поддержать главного тренера "Спартака". Надеюсь, что он ещё себя покажет и реабилитирует. Но сейчас есть тенденция к работе именно российским специалистам. Надо давать им больше шансов, потому что они на ведущих ролях», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

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