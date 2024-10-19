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    Карло Анчелотти отреагировал на скандал с Мбаппе

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    Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о форварде Килиане Мбаппе. До этого стало известно, что нападающего обвинили в изнасиловании. Инцидент случился в Стокгольме.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я здесь не для того, чтобы говорить о спекуляциях. Я просто сосредоточиваюсь на его работе. Этот перерыв очень хорошо помог ему, и у него были свои выходные. Я не слушаю внешних спекуляций. На игрока это вообще не влияет. Его дни отдыха были расписаны, и каждый сам выбирал, чем хочет заниматься. Я уехал в Лондон на два дня и ни у кого не спрашивал разрешения. У меня нет туристического агентства, чтобы организовывать поездки для игроков», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    19 октября мадридский «Реал» сыграет с «Сельтой» в Примере. Встреча начнется в 22:00 мск.

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