Карло Анчелотти отреагировал на скандал с Мбаппе

Наставник мадридского «Реала»высказался о форварде. До этого стало известно, что нападающего обвинили в изнасиловании. Инцидент случился в Стокгольме.

«Я здесь не для того, чтобы говорить о спекуляциях. Я просто сосредоточиваюсь на его работе. Этот перерыв очень хорошо помог ему, и у него были свои выходные. Я не слушаю внешних спекуляций. На игрока это вообще не влияет. Его дни отдыха были расписаны, и каждый сам выбирал, чем хочет заниматься. Я уехал в Лондон на два дня и ни у кого не спрашивал разрешения. У меня нет туристического агентства, чтобы организовывать поездки для игроков», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Календарь и таблица испанской Примеры

19 октября мадридский «Реал» сыграет с «Сельтой» в Примере. Встреча начнется в 22:00 мск.