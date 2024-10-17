Пакета: Я продолжаю отрицать выдвинутые против меня обвинения

Полузащитники сборнойпосле обвинения об игре на ставках сделал официальное заявление на своей странице в социальной сети.

«Я огорчен тем, что прочитал недавние вводящие в заблуждение и неточные статьи в прессе, опубликованные как в Англии, так и в Бразилии, в которых утверждается, что они раскрывают информацию о моем деле. Часть этой информации полностью ложна и, как представляется, направлена на подрыв моих позиций.

Я также обеспокоен тем, что, несмотря на то, что эти статьи являются ложными и вводящими в заблуждение, они явно получены от лица, близкого к делу. Предполагается, что разбирательства в FA являются конфиденциальными, и они чрезвычайно серьезны для меня и моей семьи. Продолжающаяся утечка и публикация неточной информации в прессе в настоящее время ставит под угрозу мои шансы на справедливое судебное разбирательство.

Поэтому я дал указание своим адвокатам написать в FA письмо с просьбой провести тщательное расследование того, каким образом информация об этом деле, даже если она неточна, стала достоянием общественности. Я продолжаю отрицать выдвинутые против меня обвинения и с нетерпением жду возможности продемонстрировать свою невиновность», — написал Пакета.

Ранее была информация, что Пакета грозит дисквалификация сроком до 10 лет.