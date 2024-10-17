ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии
    Все новости спорта

    Пакета: Я продолжаю отрицать выдвинутые против меня обвинения

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Вест Хэм Сборная Бразилии
    Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета после обвинения об игре на ставках сделал официальное заявление на своей странице в социальной сети.

    Лукас Пакета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Пакета

    «Я огорчен тем, что прочитал недавние вводящие в заблуждение и неточные статьи в прессе, опубликованные как в Англии, так и в Бразилии, в которых утверждается, что они раскрывают информацию о моем деле. Часть этой информации полностью ложна и, как представляется, направлена на подрыв моих позиций.

    Я также обеспокоен тем, что, несмотря на то, что эти статьи являются ложными и вводящими в заблуждение, они явно получены от лица, близкого к делу. Предполагается, что разбирательства в FA являются конфиденциальными, и они чрезвычайно серьезны для меня и моей семьи. Продолжающаяся утечка и публикация неточной информации в прессе в настоящее время ставит под угрозу мои шансы на справедливое судебное разбирательство.

    Поэтому я дал указание своим адвокатам написать в FA письмо с просьбой провести тщательное расследование того, каким образом информация об этом деле, даже если она неточна, стала достоянием общественности. Я продолжаю отрицать выдвинутые против меня обвинения и с нетерпением жду возможности продемонстрировать свою невиновность», — написал Пакета.

    Ранее была информация, что Пакета грозит дисквалификация сроком до 10 лет.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА продолжит победную серию в дерби с ЦСКА
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев взять реванш у Мюллера?
  • Рублев — Мюллер. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Минское «Динамо» продолжит побеждать?
  • «Динамо» Минск — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры