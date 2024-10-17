Канчельскис назвал два главных кандидата в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший полузащитникпредположить, кто будет бороться за «Золотой мяч» в этом году.

«Мне кажется, что Мбаппе и Винисиус — два кандидата, которые будут бороться за "Золотой мяч". Эра Месси и Роналду закончилась. Надо понимать, что футболисты с возрастом не молодеют. Придут другие им на замену. Дай бог, чтобы другие забили столько мячей, как Месси и Роналду. Но не думаю, что такое будет.

Эти два футболиста затмили всё что можно. Им нужно сказать слова благодарности, что показывали классный футбол, но сейчас их время прошло. Они продолжают играть и получать удовольствие, продлевая свою футбольную карьеру. Но появляются новые игроки с желанием получить "Золотой мяч", — сказал Канчельскис Чемпионату.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28-го октября этого года.