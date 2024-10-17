ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии
    Все новости спорта

    Канчельскис назвал два главных кандидата в борьбе за «Золотой мяч»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Золотой мяч
    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположить, кто будет бороться за «Золотой мяч» в этом году.

    Винисиус и Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус и Килиан Мбаппе

    «Мне кажется, что Мбаппе и Винисиус — два кандидата, которые будут бороться за "Золотой мяч". Эра Месси и Роналду закончилась. Надо понимать, что футболисты с возрастом не молодеют. Придут другие им на замену. Дай бог, чтобы другие забили столько мячей, как Месси и Роналду. Но не думаю, что такое будет.

    Эти два футболиста затмили всё что можно. Им нужно сказать слова благодарности, что показывали классный футбол, но сейчас их время прошло. Они продолжают играть и получать удовольствие, продлевая свою футбольную карьеру. Но появляются новые игроки с желанием получить "Золотой мяч", — сказал Канчельскис Чемпионату.

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 октября
  • Перемены в «Ювентусе», будущее Поля Погба и новый клуб Виктора Осимхена
  • 14/10/2024

    • Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28-го октября этого года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА продолжит победную серию в дерби с ЦСКА
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Минское «Динамо» продолжит побеждать?
  • «Динамо» Минск — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • «Монако» и «Лилль» не выявят сильнейшего?
  • «Монако» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Завтра в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хачанов — Жукаев
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры