РПЛ опубликовала расписание трех заключительных туров в 2024 году

В заключительном матче этого года «Краснодар» примет на своем поле «Локомотив».
16-й тур
22 ноября (пятница)
19:00 «Рубин» — «Акрон»
23 ноября (суббота)
12:00 «Оренбург» — «Зенит»
14:15 ЦСКА — «Ростов»
16:30 «Химки» — «Краснодар»
18:00 «Спартак» — «Локомотив»
24 ноября (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»
16:30 «Факел» — «Динамо»
19:00 «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)
17-й тур
30 ноября (суббота)
14:00 «Акрон» — «Оренбург»
16:30 ЦСКА — «Рубин»
19:00 «Ростов» — «Пари НН»
1 декабря (воскресенье)
14:00 «Локомотив» — «Химки»
16:30 «Зенит» — «Крылья Советов»
19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Факел»
19:30 «Краснодар» — «Спартак»
2 декабря (понедельник)
19:00 «Ахмат» — «Динамо»
18-й тур
7 декабря (суббота)
14:00 «Спартак» — «Пари НН»
16:30 «Зенит» — «Акрон»
16:30 «Ростов» — «Крылья Советов»
19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Рубин»
8 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» — «Химки»
16:30 «Факел» — ЦСКА
19:00 «Ахмат» — «Оренбург»
19:30 «Краснодар» — «Локомотив»