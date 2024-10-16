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    Все новости спорта

    РПЛ опубликовала расписание трех заключительных туров в 2024 году

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    Российская Премьер-лига опубликовала расписание матче 16-18 туров.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    В заключительном матче этого года «Краснодар» примет на своем поле «Локомотив».

    16-й тур

    22 ноября (пятница)

    19:00 «Рубин» — «Акрон»

    23 ноября (суббота)

    12:00 «Оренбург» — «Зенит»
    14:15 ЦСКА — «Ростов»
    16:30 «Химки» — «Краснодар»
    18:00 «Спартак» — «Локомотив»

    24 ноября (воскресенье)

    14:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»
    16:30 «Факел» — «Динамо»
    19:00 «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)

    17-й тур

    30 ноября (суббота)

    14:00 «Акрон» — «Оренбург»
    16:30 ЦСКА — «Рубин»
    19:00 «Ростов» — «Пари НН»

    Календарь и таблица РПЛ

    1 декабря (воскресенье)

    14:00 «Локомотив» — «Химки»
    16:30 «Зенит» — «Крылья Советов»
    19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Факел»
    19:30 «Краснодар» — «Спартак»

    2 декабря (понедельник)

    19:00 «Ахмат» — «Динамо»

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    • 18-й тур

    7 декабря (суббота)

    14:00 «Спартак» — «Пари НН»
    16:30 «Зенит» — «Акрон»
    16:30 «Ростов» — «Крылья Советов»
    19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Рубин»

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    8 декабря (воскресенье)

    14:00 «Динамо» — «Химки»
    16:30 «Факел» — ЦСКА
    19:00 «Ахмат» — «Оренбург»
    19:30 «Краснодар» — «Локомотив»

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