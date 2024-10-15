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    Гвардиола: Я никогда не видел никого, подобного Месси

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    Наставник «Манчестер Сити» с высказался о Лионеле Месси. Ранее они вместе были в «Барселоне».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Является ли Месси самым сильным футболистом из когда-либо существовавших? Возможно, это будет неуважением к Пеле или Марадоне, но для меня — да. Я никогда не видел никого, подобного ему. Сложно представить, чтобы кто-либо другой поддерживал такой уровень эффективности в течение 15-20 лет. Смотря на Месси, невольно вспоминаешь Тайгера Вудса или Майкла Джордана. Нам повезло быть их современниками», — приводит слова Гвардиолы beIN Sports.

    Напомним, что в настоящий момент Месси защищает цвета «Интер Майами».

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