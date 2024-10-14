Медведев хочет обсудить с РФС идею матча сборной России против команды легионеров РПЛ

Председатель правлениявысказался о поиске соперников для сборной России.

«Ясно, что собрать 20 высококлассных легионеров, которые точно не уступают по уровню игры Вьетнаму, Сирии или Брунею, было бы интересно. Такого, по-моему, никогда еще не было. Все бывает в жизни в первый раз.

Но мы знаем, что календарем и соперниками национальной сборной занимается РФС. Я надеюсь, что они на эту идею обратили внимание. На стратегической сессии, которая скоро состоится, я с коллегами тоже пообсуждаю эту тему. Там будет много горячих, насущных вопросов: как сделать так, чтобы интерес к футболу не сокращался», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре сборная России осталась без товарищеского матча из-за отсутствия соперника.

Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матче в ноябре со сборной Сирии 19 ноября. Игра должна состояться в Волгограде.