Мамардашвили: Сборная Грузии должна была лучше сыграть с Украиной

Вратарь «Валенсии» и сборной Грузиивысказался о матче Лиги наций с Украиной. Грузины уступили со счетом 0:1.

«Прежде всего мы должны играть лучше. Это был не футбол — поле вообще не позволяло нам играть. Я не смог хорошо прыгнуть даже в момент гола, травы не было, и нога поскользнулась, я мог бы взять удар Мудрика.

Не думаю, что у нас были проблемы с концентрацией, у нас у всех было желание, просто нам не хватило победы. У нас была хорошая серия, поэтому сейчас для команды важно, как вернуться после поражения. На мой взгляд, мы должны сохранить это единство», — приводит слова Мамардашвили Europop.

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У Украины решающий мяч забил Михаил Мудрик.