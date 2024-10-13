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    Мамардашвили: Сборная Грузии должна была лучше сыграть с Украиной

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    Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили высказался о матче Лиги наций с Украиной. Грузины уступили со счетом 0:1.

    Георгий Мамардашвили
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    Георгий Мамардашвили

    «Прежде всего мы должны играть лучше. Это был не футбол — поле вообще не позволяло нам играть. Я не смог хорошо прыгнуть даже в момент гола, травы не было, и нога поскользнулась, я мог бы взять удар Мудрика.

    Не думаю, что у нас были проблемы с концентрацией, у нас у всех было желание, просто нам не хватило победы. У нас была хорошая серия, поэтому сейчас для команды важно, как вернуться после поражения. На мой взгляд, мы должны сохранить это единство», — приводит слова Мамардашвили Europop.

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    У Украины решающий мяч забил Михаил Мудрик.

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